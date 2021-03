Martincová kvalifikace umí. Do hlavní soutěže proklouzla také v Miami

Minulý týden dělila Terezu Martincovou jediná výhra od premiérového posunu do Top 100, jedničku Jekatěrinu Alexandrovovou ale v Petrohradu porazit nedokázala.



Během pár dní 26letá Češka vyměnila promrzlé Rusko za slunnou Floridu a v Miami dokázala bez ztráty setu projít dvoukolovou kvalifikací. V pondělí si poradila 6-4 6-1 s Bulharkou Viktoriyou Tomovovou a dnes přehrála 6-3 7-5 Britku Harrietu Dartovou.



Martincová v prvním setu proti Dartové nečelila brejkbolu, ale v úvodu druhé sady přišla dvakrát po sobě o podání. Pokaždé však zareagovala rebrejkem, za stavu 2-3 odvrátila dva brejkboly a souboj ukončila ziskem tří gamů.



Kvalifikací Martincová prošla už na třetím turnaji po sobě a pošesté z posledních osmi pokusů (zápasovou bilanci v nich má 15-2). Oba neúspěchy zaznamenala na grandslamových akcích na Roland Garros a Australian Open. Dokonce už na 18 turnajích po sobě v kvalifikaci vyhrála vždy alespoň jeden zápas.

WTA 1000 MIAMI los dvouhry

Hlavní soutěž v Miami si Martincová zahraje poprvé a vstoupí do ní prvním vzájemným soubojem s Kazaškou Jaroslavou Švedovovou. Výhra jí teoreticky zajistí posun na 100. místo žebříčku WTA, musela by ale zároveň doufat v brzké zaváhání všech svých konkurentek. O jistotu posunu by si zahrála ve druhém kole s osmou nasazenou Kanaďankou Biancou Andreescuovou.



Na turnaji s devítimilionovou dotací se tak představí celkem osm českých tenistek. Přímo do druhého kola byly nasazeny Karolína Plíšková, Petra Kvitová a Markéta Vondroušová. Barbora Krejčíková už do něj dnes postoupila, naopak Marie Bouzková vypadla. Zítra čeká první kolo kromě Martincové ještě Kateřinu Siniakovou a Kristýnu Plíškovou.