Krejčíková: Zkazila jsem si to sama. Ale snad se Simoně v žebříčku brzy přiblížím

Přes dvě hodiny bojovala Barbora Krejčíková o životní výhru. Chvilku na antuce pražské Sparty nebylo znát, že ji od druhé hráčky světa Simony Halepové dělí v žebříčku přes sto míst. Brněnská rodačka nakonec prohrála, ale věří, že by jednou mohla Rumunce třeba dýchat na záda.

"Doufám, že se k ní brzy žebříčkově přiblížím," řekla odhodlaně čtyřiadvacetiletá Krejčíková po prohře s Halepovou na Prague Open 6-3 5-7 2-6.

Krejčíková si zatím udělala ve světě jméno především ve čtyřhře. Byla deblovou jedničkou, nyní je osmá, vyhrála dva grandslamové tituly a jeden má ze smíšené čtyřhry. Ve dvouhře se někdejší svěřenkyně wimbledonské vítězky Jany Novotné blíží stovce pomalými krůčky a aktuálně je na 118. pozici.

V utkání druhého kola ve Stromovce přesto dokázala s předloňskou vítězkou Roland Garros Halepovou držet ve výměnách často krok. Občas diktovala tempo hry, nebo odvrátila brejkbol odvážným míčem do rohu a stíhala i zkrácení za sít.

"Splnila jsem si, co jsem chtěla a vydržela tam co nejdéle," hodnotila Krejčíková. V koronavirové pauze se vrhla do tréninku a poté odehrála v Česku hodně zápasů akcí tenisového svazu. "Myslím, že jsem svoji hru hodně zlepšila, a proto byl zápas tak vyrovnaný," uvedla singlová finalistka turnaje v Norimberku z roku 2017.

Věděla ale, že si pro výhru mohla dojít. Především zpočátku a v koncovce druhé sady byla nervózní. "Strašně a zbytečně jsem si to akorát zkazila sama. Moje hloupost," zlobila se na sebe. Ve třetí sadě ještě měla šanci, dostala se do vedení 2-0 a měla brejkbol, ale Halepová pak předvedla obrat hodný šampionky.

Bitvu s Halepovou sice ztratila, ale zmíněný průlom do stovky žebříčku by nemusel být utopií. "Doufám, že na to navážu," přeje si Krejčíková.