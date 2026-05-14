Krejčíková zvládla těžkou bitvu a zahraje si o finále. Šalková trápila favoritku
Krejčíková – Golubicová 6:7, 6:3, 6:2
Vyrovnanou vzájemnou bilanci 2:2 měla Krejčíková před čtvrtfinálovým duelem s Golubicovou. Poslední vzájemný zápas v sezoně 2024 vyhrála Švýcarka a ta také lépe vstoupila i do pátého duelu s českou favoritkou. Ve třetí hře jako první uspěla na příjmu a vedla 2:1. Bývalá světová dvojka ale následně výrazně zpřesnila hru, dvakrát za sebou připravila soupeřku o podání a bez problémů se ujala vedení 5:2.
V následujícím gamu si na returnu vypracovala čtyři setbolové příležitosti, ani jednu se ale Krejčíkové nepodařilo proměnit, což se také nakonec ukázalo pro úvodní sadu rozhodující. Rodačka z Curychu srovnala krok a dovedla první sadu do tie-breaku. Ten ovládla v poměru 7:4 a po více než hodině hry šla do vedení.
Krejčíková se nepovedeným závěrem nenechala rozhodit. Do druhého setu vstoupila skvěle, když se rychle ujala vedení 3:0. I ona sice jednou přišla o podání, druhé dějství ale dovedla k pohodové výhře 6:3. I do závěrečné sady vstoupila dvojnásobná grandslamová vítězka výborně a šla do vedení 2:1. Golubicová sice stihla srovnat krok, od stavu 2:2 však už sbírala gamy jen Češka a po dvou hodinách a 31 minutách mohla slavit výhru 6:7, 6:3, 6:2.
Šalková – Osoriová 1:6, 6:2, 3:6
Šalková nevstoupila do duelu proti favorizované Osoriové dobře. Hned na úvod sice soupeřce vzala podání, pak ale nedokázala získat v první sadě ani jedno své a o úvodní dějství přišla bleskově za pouhých 22 minut 1:6.
Ve druhém setu však česká hráčka výrazně zpřesnila hru a konečně se mohla opřít i o podání. Ve čtvrtém gamu podruhé v zápase uspěla na příjmu, brejk potvrdila čistou hrou a vedla už 4:1. Následné hry patřily vždy returnující hráčce, dvakrát uspěla Šalková a druhou sadu tak získala s přehledem 6:2.
V rozhodující sadě ale měla navrch Kolumbijka. Rychle se ujala vedení 2:0 a když v páté hře uspěla na returnu znovu, vedla už 4:1. Poté si Osoriová situaci lehce zkomplikovala prohraným servisem, to byl ale také její jediný problém v rozhodujícím dějství. Zápas za hodinu a 41 minut získala po setech 6:1, 2:6, 6:3 a zajistila si tak účast v semifinále.
V příštím kole by Bára mohla pomstít Dominiku ale spíš počítám s tím že s Osorio taky prohraje. Té se letos proti našim hráčkám daří ...