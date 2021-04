Krejčíková zvládla vstup do turnaje i v Istanbulu. Obrat v letošní premiéře na antuce dokonala kanárem

Favoritka Krejčíková nezachytila proti domácí hráčce startující na divokou kartu úvod zápasu. Po ztrátě podání prohrávala 42. tenistka světa 1:4, ale dokázala srovnat a vynutit si tie-break. V něm odvrátila tři setboly 177. hráčky žebříčku Büyükakcayové a sama měla jednu možnost sadu ukončit, ale nakonec zkrácenou hru prohrála 8:10.

Ztráta maratonského osmdesátiminutového prvního setu Krejčíkovou nerozhodila. Pětadvacetiletá finalistka březnového turnaje v Dubaji v následujících dvou setech vzala o šest let starší soupeřce šestkrát podání, prohrála jen dva gamy a po dvou a půl hodinách slavila postup.

@BKrejcikova ➡️ @TennisChampIst​ R2



The No.5 seed opens her clay season account with a win over hometown wildcard Buyukakcay 6-7(8), 6-2 , 6-0. pic.twitter.com/LWCstjw0xL