Krejčíkové hrozí konec ve skupině. I přes ztrátu luxusního vedení se může zbavit Pegulaové

Barbora Krejčíková (28) nedotáhla náskok setu a dvou brejků proti Ize Šwiatekové (23) a nedělní porážku se pokusí odčinit v úterním souboji s Jessicou Pegulaovou (30). Jediná česká zástupkyně ve dvouhře ideálně potřebuje tentokrát bodovat a v případě vítězství bez ztráty setu Američanku z Turnaje mistryň vyřadí. Po skončení česko-amerického duelu si loňská šampionka Šwiateková zahraje s oblíbenou Coco Gauffovou (20), s níž vyhrála 11 z 12 utkání.

Krejčíková – Pegulaová | 13:30 SEČ

Barbora Krejčíková zahodila luxusní náskok proti světové dvojce Ize Šwiatekové. S obhájkyní titulu vyhrála poslední dva souboje a mohla ji porazit už potřetí v řadě, jenže nedotáhla vedení setu a dvou brejků. Jedné z největších favoritek nakonec podlehla 6:4, 5:7, 2:6.

Osmadvacetiletá Češka šokovala před pár měsíci ve Wimbledonu, kde získala svůj druhý kariérní grandslamový titul ve dvouhře. V žebříčku se sice drží v nejlepší patnáctce, ovšem v aktuální sezoně dokázala odjet s alespoň jednou výhrou pouze ze sedmi z 15 odehraných turnajů.

Na skalp TOP 100 čeká od červencové olympiády v Paříži a na tvrdých površích naposledy porazila bez skreče někoho z elitní stovky na lednovém Australian Open. Singlovou soutěž na Turnaji mistryň absolvuje teprve podruhé, před třemi lety v mexické Guadalajaře ztroskotala s bilancí 0:3 už ve skupině.

Krejčíková – Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Wimbledon (triumf)

Největší úspěchy na betonech: Ningbo, Abú Zabí, Australian (čtvrtfinále)

Bilance: 19:15

Bilance z posledních 10 zápasů: 4:6

Bilance na betonech: 7:8

Bilance proti hráčkám TOP 10: 2:2 (kariérní 13:19)

Grandslamy: Australian Open (čtvrtfinále), French Open (1. kolo), Wimbledon (triumf), US Open (2. kolo)

Krejčíková – Turnaj mistryň

Kariérní bilance: 0:4

Nejlepší výsledek: skupina (2021, 2024)

Loňský výsledek: nehrála

Generálka: Peking (2. kolo), Wuhan (2. kolo), Ningbo (čtvrtfinále)

Cesta turnajem: Šwiateková (6:4, 5:7, 2:6)

Jessica Pegulaová zahájila letošní ročník Turnaje mistryň proti Coco Gauffové, s níž vyhrála čtyři z pěti předchozích vzájemných duelů. Krajanku a občasnou deblovou parťačku mohla skolit už počtvrté v řadě, ale místo toho za hodinu a čtvrt prohrála jasně 3:6, 2:6.

Na první finále v probíhající sezoně dosáhla 30letá Američanka až na konci června, navíc musela v průběhu antukového jara vynechat všechny evropské akce včetně French Open a na Australian Open i ve Wimbledonu vypadla ve druhém kole. Pak se jí ovšem podařila US Open Series.

Na letních severoamerických betonech obhájila triumf na kanadské tisícovce a v Cincinnati i na US Open padla až ve finále s Arynou Sabalenkovou. Také díky těmto výsledkům se Turnaje mistryň účastní třetím rokem po sobě. Předloni skončila již ve skupině, ale loni hrála finále.

Pegulaová – Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Toronto, Berlín (triumf); US Open, Cincinnati (finále)

Největší úspěchy na betonech: Toronto (triumf); US Open, Cincinnati (finále)

Bilance: 39:15

Bilance z posledních 10 zápasů: 6:4

Bilance na betonech: 27:10

Bilance proti hráčkám TOP 20: 4:6 (kariérní 38:50)

Grandslamy: Australian Open (2. kolo), French Open (nehrála), Wimbledon (2. kolo), US Open (finále)

Pegulaová – Turnaj mistryň

Kariérní bilance: 4:5

Nejlepší výsledek: finále (2023)

Loňský výsledek: finále

Generálka: Peking (osmifinále), Wuhan (osmifinále)

Cesta turnajem: Gauffová (3:6, 2:6)

Vzájemná bilance: 1:1. Na oba souboje došlo v úvodních dvou měsících předchozí sezony. Pegulaová vyhrála ve dvou setech v osmifinále Australian Open a Krejčíková měla navrch v třísetovém utkání v semifinále v Dubaji. Češka může zapsat svůj první skalp TOP 10 na betonech právě od loňského vystoupení v Dubaji a zvýšit své šance na postup.

Šwiateková – Gauffová | 16:00 SEČ

Iga Šwiateková absolvovala svůj první soutěžní zápas po dvou měsících a nerozehranost byla na jejím výkonu znát. Barboru Krejčíkovou dokonce pustila do náskoku setu a dvou brejků. V souboji šampionek French Open ovšem předvedla parádní obrat a přerušila sérii dvou proher s Češkou.

O vítězství se 23letá Polka rvala přes dvě a půl hodiny a v utkání nastřílela 10 nechytatelných podání a 40 vítězných úderů (4:6, 7:5, 6:2). Po porážce ve čtvrtfinálové fázi US Open nikde nehrála a během pauzy ztratila post světové jedničky a také změnila trenéra.

V aktuální sezoně zaregistrovala už pět triumfů, ovšem ten poslední před pěti měsíci na French Open. Turnaj mistryň hrála i v posledních třech letech a po konci ve skupině v roce 2021 došla předloni ve Fort Worthu do semifinále a loni kralovala v mexickém Cancúnu.

Šwiateková – Letošní sezona

Nejlepší výsledky: French Open, Řím, Madrid, Indian Wells, Dauhá (triumf)

Největší úspěchy na betonech: Indian Wells, Dauhá (triumf)

Bilance: 60:8

Bilance z posledních 10 zápasů: 8:2

Bilance na betonech: 30:5

Bilance proti hráčkám TOP 10: 9:4 (kariérní 42:18)

Grandslamy: Australian Open (3. kolo), French Open (triumf), Wimbledon (3. kolo), US Open (čtvrtfinále)

Šwiateková – Turnaj mistryň

Kariérní bilance: 10:3

Nejlepší výsledek: triumf (2023)

Loňský výsledek: triumf

Generálka: žádná

Cesta turnajem: Krejčíková (4:6, 7:5, 6:2)

Coco Gauffová zaznamenala během nedávné sezony asijských betonů výrazné zlepšení a do letošního ročníku Turnaje mistryň vstoupila suverénní výhrou 6:3, 6:2 nad krajankou Jessicou Pegulaovou. Jedná se o její 20. kariérní skalp TOP 10, ale na betonech první od loňského Turnaje mistryň.

Dvacetiletá Američanka je nejmladší hráčkou od Marie Šarapovové (2004-07), která se na Turnaj mistryň kvalifikovala tři roky po sobě. Zatímco předloni na domácí půdě ve Fort Worthu skončila s bilancí 0:3 ve skupině, loni v Mexiku dohrála až v semifinále na Pegulaové.

Ještě před pár měsíci si procházela krizí, jelikož obhajobu na US Open zakončila už v osmifinále a od ledna čekala na jakýkoli triumf. Na asijských betonech však excelovala. Na tisícovce v Pekingu brala svůj nejcennější titul mimo domácí půdu a ve Wuhanu uhrála semifinále.

Gauffová – Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Peking, Auckland (triumf)

Největší úspěchy na betonech: Peking, Auckland (triumf)

Bilance: 51:16

Bilance z posledních 10 zápasů: 9:1

Bilance na betonech: 32:9

Bilance proti hráčkám TOP 10: 4:6 (kariérní 20:29)

Grandslamy: Australian Open (semifinále), French Open (semifinále), Wimbledon (osmifinále), US Open (osmifinále)

Gauffová – Turnaj mistryň

Kariérní bilance: 3:5

Nejlepší výsledek: semifinále (2023)

Loňský výsledek: semifinále

Generálka: Peking (triumf), Wuhan (semifinále)

Cesta turnajem: Pegulaová (6:3, 6:2)

Vzájemná bilance: Šwiateková dominuje 11:1. Polka zapsala každou z 11 výher nad Gauffovou bez ztráty setu, Američanka uspěla pouze v třísetové bitvě loni v semifinále v Cincinnati. Šwiateková zvládla na Turnaji mistryň devět z posledních 10 zápasů a je proti Američance favoritkou.

Scénáře Oranžové skupiny

1) Gauffová si zajistí postup do semifinále, pokud vyhraje ve dvou setech.

2) Pokud zvítězí Gauffová a Pegulaová, Gauffová vyhraje skupinu a Krejčíková ztratí možnost postupu do semifinále (Šwiateková a Pegulaová by se utkaly o druhé postupové místo).

3) Pokud zvítězí Šwiateková a Krejčíková, Šwiateková vyhraje skupinu a Pegulaová ztratí možnost postupu do semifinále (Gauffová a Krejčíková by se utkaly o druhé postupové místo).

4) Pegulaová ztratí možnost postupu do semifinále, pokud prohraje ve dvou setech.

Úterní program

CENTER COURT (od 11:00 SEČ)

1. Dabrowská/Routliffeová (2-Kan./N. Zél.) - Erraniová/Paoliniová (4-It.)

2. Krejčíková (8-ČR) - Pegulaová (6-USA) / nejdříve ve 13:30 SEČ

3. Šwiateková (2-Pol.) - Gauffová (3-USA) / nejdříve v 16:00 SEČ

4. Dolehideová/Krawczyková (5-USA) - H. Chan/V. Kuděrmetovová (7-Tchaj-wan/-)

Přehled turnaje | Pořadí skupin dvouhra | Pořadí skupin čtyřhra