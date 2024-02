Krejčíkové se odveta nepovedla. V Abú Zabí skončila opět na raketě Samsonovové

Barbora Krejčíková odehrála povedené Australian Open, na kterém vypadla až ve čtvrtfinále s obhájkyní titulu a pozdější šampionkou Arynou Sabalenkovou a do stejné fáze došla i v deblu po boku Němky Laury Siegemundové. Další dvě akce už však úspěšně neskončily.

Po lednovém krachu v prvním kole v Adelaide skončila na dalším podniku WTA 500 v Abú Zabí na raketě druhé soupeřky. Den po postupu přes zraněnou španělskou náhradnici Saru Sorribesovou nestačila na světovou patnáctku Ljudmilu Samsonovovou.

Osmadvacetiletá Češka se s o tři roky mladší Ruskou utkala potřetí, Zatímco loni na antuce ve Stuttgartu ji deklasovala, ve Spojených arabských emirátech prohrála podruhé během dvou let 0:2 na sety.

Letos Krejčíková začala ztrátou podání a byť na poslední chvíli vyrovnala na 5:5, set nezachránila. Ve druhé sadě měla dva brejkboly na 2:0, ale nevyužila je a naopak prohrávala 2:5 s mankem dvou brejků.

Seven wins from eight career singles matches in Abu Dhabi @LiudaSamsonova reaches her first semifinal of the season with a straight-sets win over No.4 seed Krejcikova.#MubadalaAbuDhabiOpen pic.twitter.com/ovuLA5tiFD — wta (@WTA) February 9, 2024