Krejčíkovou dělí od titulu na French Open výhra nad Pavljučenkovovou

"Už teď jsem na sebe pyšná, jak jsem to tady zvládla," řekla Krejčíková po semifinále. Pro duel o titul má jednoduchý plán. "Prostě si to půjdu užít, protože jsem nikdy nečekala, že bych se mohla dostat takhle daleko. Půjdu tam a budu bojovat až do konce. Budu makat do posledního míče a doufám, že by to mohlo vyjít na ten pohár. To by bylo pěkný," přála si.

S devětadvacetiletou Pavljučenkovovou se dosud nestřetla. Obě mají s hráčkami ze země soupeřky pozitivní bilanci - Krejčíková s Ruskami 16-8, bývalá juniorská jednička Pavljučenkovová s Češkami 34-26 a letos porazila na antuce v Madridu Karolíny Plíškovou i Muchovou.

Zatímco Krejčíková je v grandslamovém finále při své teprve páté účasti v hlavní soutěži turnajů velké čtyřky, Pavljučenkovová se tak daleko dostala až na 52. pokus. "Jsem ráda, že jsem to dokázala. Ušla jsem dlouhou cestu, mám radost, ale soustředím se a chci víc," řekla Ruska.

Rodačka ze Samary se před letošním Roland Garros dostala na grandslamech šestkrát do čtvrtfinále. "Ale nikdy jsem nehrála vyrovnaně, abych to dotáhla dál," řekla a k touze po grandslamovém titulu dodala: "Ten má v hlavě každý tenista. To je nejvíc, proto hrajeme."

Před letošní sezonou se rozhodla v přípravě ještě přidat. "Udělat všechno možné, abych nelitovala, až jednou skončím," řekla Pavljučenkovová, jež má nově i sportovního psychologa.

Poslední českou grandslamovou vítězkou dvouhry je Petra Kvitová z Wimbledonu 2014. Od té doby Češky čtyřikrát neuspěly ve finále - Lucie Šafářová (2015) a Markéta Vondroušová (2019) na Roland Garros, Karolína Plíšková na US Open 2016 a Kvitová na Australian Open 2019.

Jedinou českou vítězkou dvouhry na French Open je Hana Mandlíková z roku 1981. Martina Navrátilová uspěla dvakrát, ale v letech 1982 a 1984 hrála pod vlajkou USA.

Pavljučenkovová může na French Open navázat na tři krajanky - Marii Šarapovovou (2012, 2014), Světlanu Kuzněcovovou (2009) a Anastasii Myskinovou (2004).

Krejčíková má díky účasti ve finále jisté další vylepšení pozice v žebříčku, a to na 21. místo, v případě triumfu by se poprvé dostala do světové dvacítky a byla by patnáctá. Pavljučenkovová se do dvacítky vrátí a zisk trofeje by znamenal čtrnácté místo, příčku za jejím kariérním maximem.

Vítězka dvouhry si připíše na konto 1,4 milionu eur (zhruba 35,6 milionu korun), poražená finalistka 750 tisíc eur (asi 19,5 milionu korun).