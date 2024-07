Krejčíkovou na fasování přivítali kanoisté. Hrozně moc se na olympiádu těším, řekla

Wimbledonskou šampionku Barboru Krejčíkovou (28) na fasování vybavení pro olympijské hry v Paříži přivítali rychlostní kanoisté a vodní slalomáři. Dostala od nich záchranný kruh s podpisy a nápisem "Jeden tým". Osmadvacetiletá tenistka pak novinářům řekla, že se těší na olympijské hry, kde se čeští sportovci z různých odvětví semknou a drží při sobě.

Právě tím je pro dvojnásobnou grandslamovou vítězku olympiáda výjimečná. "Jak už jsem měla možnost zažít na té minulé olympiádě, tak tam jsme si hodně fandili a byli jsme hodně pospolu. Hrozně moc se na to těším. Je to úžasné, že mohu reprezentovat. Bude to nádherný zážitek," rozplývala se Krejčíková.

Od Wimbledonu ještě neměla raketu v ruce. Je ve víru společenských povinností, do Kongresového centra dorazila přímo z Pražského hradu po audienci u prezidenta Petra Pavla. "Všechno bylo moc příjemné, bylo to úžasné. Teď těch posledních pár dní jsem si moc užila, zažila jsem plno nových zážitků, o kterých se mi ani nesnilo," pochvalovala si.

Barbora Krejčíková dorazila nafasovat olympijské oblečení. Od kanoistů dostala záchranný kruh, který symbolizuje, že jsou na OH jeden tým. pic.twitter.com/7AwOg4lzxR — Robert Sára (@RobertSara_26) July 18, 2024

V Londýně se setkala s britskou princeznou Kate i hercem Tomem Cruisem. "Bylo úžasné, že on požádal o to setkání. Gratuloval mi. Říkal, že to bylo super, protože ten zápas viděl. Bavili jsme se o sportu, protože jsme oba vášniví sportovci," vzpomínala Krejčíková.

Brzy ji čeká návrat na kurty, i když dvoutýdenní grandslam na ní zanechal stopy. "Kdybych měla přežít Wimbledon bez jediné bolístky, tak jsem ho nehrála. To je nemožné. Je to tak obrovský nápor na tělo, že se vždycky něco malého objeví. Ale nebylo nic vážného, co by mě limitovalo. Zatím plánuju Prahu tak, jak jsem přihlášená," uvedla.

What an honor, Your Royal Highness. pic.twitter.com/tjVkiUO4JA — Barbora Krejcikova (@BKrejcikova) July 14, 2024

Příští týden by na turnaji Livesport Prague Open měla nastoupit do dvouhry i do čtyřhry společně s Kateřinou Siniakovou, s níž obnoví spolupráci v přípravě na obhajobu olympijského zlata z Tokia. "Věřím, že se sehrajeme dobře, že si tady zahrajeme a že se nám bude dařit a potom na to navážeme na olympiádě," doufá Krejčíková.

Myslí si, že vztahy se Siniakovou sportovním rozchodem neutrpěly. "Vztah máme dobrý. I když jsme se rozešly a to přerušení spolupráce bylo iniciované Kačkou, tak to nebylo nic osobního. V osobní rovině si myslím, že jsme na tom pořád stejně, vždycky jsme na tom byly dobře," řekla Krejčíková.

Čeká ji náročný přechod z trávy na antuku. "Budu se snažit připravit tělo. A když už na turnaj jedu, tak se budu snažit představit divákům, aby se mi dařilo a mohla hrát nejlepší tenis, který v ten moment dokážu. Půjdu do toho naplno," dodala Krejčíková.