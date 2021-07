Kristýna Plíšková si v Hamburku zahraje o první čtvrtfinále od loňského ledna

Kristýna Plíšková si až na svém desátém letošním turnaji připsala vítězství v hlavní soutěži, když v prvním kole Wimbledonu po obratu přehrála lucky losera Astru Sharmaovou. Na další vítězství si musela několik dní počkat. Zaznamenala jej dnes na antukovém turnaji v Hamburku, který se do kalendáře WTA vrátil po 19 letech.

Devětadvacetiletá Češka, jež před pár týdny po dvou letech musela opustit elitní stovku žebříčku, do něj vstoupila vítězstvím 6-2 7-6(5) nad Rumunkou Irinou Baraovou, se kterou bez ztráty setu vyhrála i třetí vzájemný souboj.

Plíšková v úvodním dějství netrefila ani polovinu prvních servisů, oba brejkboly však odvrátila a ani jednou o podání nepřišla. Jediné zaváhání na servisu předvedla v úvodním gamu druhé sady, ihned jej však napravila a v tie-breaku využila třetí mečbol.

O první čtvrtfinále od loňského ledna se rodačka z Loun premiérově utká se semifinalistkou nedávného French Open a nasazenou trojkou Tamarou Zidanšekovou, kterou v prvním kole stále probíhajícího Wimbledonu vyřadila její sestra Karolína.

Welcome back to Hamburg, where we return for the first time since 2002!



First full day of main draw @hamburgopen action begins today



Top 8 Seeds



#1 Yastremska

#2 Putintseva

#3 Zidansek

#4 Collins

#5 Ferro

#6 Teichmann

#7 Pera

#8 Garcia pic.twitter.com/O9sKXZFPsu