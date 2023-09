Krizi nezlomila. Plíšková znovu nestačila na Baptisteovou, v Mexiku nevyužila mečbol

Karolína Plíšková se za posledních pět měsíců představila na 11 turnajích a zaznamenala na nich pouhé čtyři výhry z 15 zápasů. Přes dvě soupeřky na jednom turnaji se dostala naposledy v dubnu ve Stuttgartu.

Nelichotivou sérii neutnula ani v mexické Guadalajaře, kde si před dvěma lety zahrála Turnaj mistryň a tento týden na podniku kategorie WTA 1000 měla příznivý los. Využít ho k úspěchu a odrazu z hlubin svých možností se jí ovšem nepovedlo.

V neděli si sice poradila s deblovou specialistkou a až 589. hráčkou singlového pořadí Enou Šibaharovou, o den později ale druhé vítězství přidat nedokázala. Se 174. tenistkou světového žebříčku Hailey Baptisteovou prohrála po divokém průběhu 6:7, 7:5, 6:7.

All fight



Hailey Baptiste is into the third round of a WTA 1000 event for the first time! She defeats Pliskova in a three set epic 7-6(5), 5-7, 7-6(4).#GDLOpenAKRON pic.twitter.com/Ev4Lqyi0Gu