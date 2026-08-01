Kruté selhání světové osmičky. Hvězdný Američan zahodil šance před domácím publikem
Tabilo – Shelton 4:6, 7:5, 6:4
Shelton letos posbíral už tři tituly, čímž zdvojnásobil svůj celkový počet. Dokonce v aktuální sezoně triumfoval na každém ze tří povrchů. Jenže také má v tomto roce na kontě několik nečekaných proher a po triumfu v únoru v hale v Dallasu se mu úplně přestalo dařit na domácí půdě.
Teprve až ve Washingtonu dokázal po startech v Indian Wells, Miami a Houstonu vyhrát dva zápasy. V hlavním městě Spojených států si chtěl spravit chuť po šokujícím vypadnutí v prvním kole Wimbledonu. To se mu ovšem nepovedlo.
Po trápení už v soubojích s Martinem Dammem a Ugem Humbertem padl s Tabilem, který je nebezpečný hlavně na antukových kurtech. Za to může hned několik selhání. Osmý hráč světa Shelton měl za stavu 4:4 ve druhé sadě celkem čtyři brejkboly včetně vedení 40:0 a byl potenciálně jeden míček od postupu. Stačilo by totiž zápas s outsiderem z Chile v dalším gamu dopodávat.
Místo toho musel do rozhodujícího setu a ani v něm mu radost dlouho nevydržela. Získaný brejk v pátém gamu totiž nepotvrdil a nakonec musel po dvou hodinách a 24 minutách boje kousat překvapivou porážku před domácím publikem.
Pro Tabila se jedná o čtvrtý kariérní skalp TOP 10 a žebříčkově nejcennější vítězství na betonech. Zároveň si zajistil své největší semifinále na tvrdých površích a v sobotu si zahraje o 11. finále na hlavním okruhu.
Jeho protivníkem bude vycházející španělská hvězda Rafael Jódar. Druhé semifinále obstarají domácí tenisté Taylor Fritz s Brandonem Nakashimou, který vyřadil Jakuba Menšíka a obhájce titulu Alexe de Minaura.
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