Kruté selhání světové osmičky. Hvězdný Američan zahodil šance před domácím publikem

DNES, 07:20
Aktuality 7
ATP WASHINGTON - Ben Shelton zaznamenal na druhém turnaji v řadě nečekanou porážku s outsiderem a připsal si další letošní krach na domácí půdě. Osmý hráč světa po Wimbledonu selhal i na domácím turnaji ve Washingtonu, kde ve čtvrtfinále prohrál 6:4, 5:7, 4:6 bitvu s Alejandrem Tabilem, ačkoli měl několikrát nakročeno do dalšího kola.
Profily hráčů
Tabilo Alejandro
Shelton Ben
Ben Shelton si připsal další nečekanou porážku (© EMILEE CHINN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP)

Tabilo – Shelton 4:6, 7:5, 6:4

Shelton letos posbíral už tři tituly, čímž zdvojnásobil svůj celkový počet. Dokonce v aktuální sezoně triumfoval na každém ze tří povrchů. Jenže také má v tomto roce na kontě několik nečekaných proher a po triumfu v únoru v hale v Dallasu se mu úplně přestalo dařit na domácí půdě.

Teprve až ve Washingtonu dokázal po startech v Indian Wells, Miami a Houstonu vyhrát dva zápasy. V hlavním městě Spojených států si chtěl spravit chuť po šokujícím vypadnutí v prvním kole Wimbledonu. To se mu ovšem nepovedlo.

Po trápení už v soubojích s Martinem Dammem a Ugem Humbertem padl s Tabilem, který je nebezpečný hlavně na antukových kurtech. Za to může hned několik selhání. Osmý hráč světa Shelton měl za stavu 4:4 ve druhé sadě celkem čtyři brejkboly včetně vedení 40:0 a byl potenciálně jeden míček od postupu. Stačilo by totiž zápas s outsiderem z Chile v dalším gamu dopodávat.

Místo toho musel do rozhodujícího setu a ani v něm mu radost dlouho nevydržela. Získaný brejk v pátém gamu totiž nepotvrdil a nakonec musel po dvou hodinách a 24 minutách boje kousat překvapivou porážku před domácím publikem.

Pro Tabila se jedná o čtvrtý kariérní skalp TOP 10 a žebříčkově nejcennější vítězství na betonech. Zároveň si zajistil své největší semifinále na tvrdých površích a v sobotu si zahraje o 11. finále na hlavním okruhu.

Jeho protivníkem bude vycházející španělská hvězda Rafael Jódar. Druhé semifinále obstarají domácí tenisté Taylor Fritz s Brandonem Nakashimou, který vyřadil Jakuba Menšíka a obhájce titulu Alexe de Minaura.

Výsledky turnaje ATP 500 ve Washingtonu

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
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Komentáře

7
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pantera1
01.08.2026 08:15
Kučeravec s Italskou slečinkou se poroučejí oba dva to je teda škandalozné. No vypadá to, že by to tam Čedar mohl vyhrát celé. Hraje dobře, další Španěl se rýsuje do top špičky.
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aape
01.08.2026 08:26
Myslíš toho chlapce s obličejem čtyřicátníka, co zaskakuje za Carlita
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com
01.08.2026 08:30
Vámos
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pantera1
01.08.2026 08:34
Karlítos s housenkama a novým FH stylem se brzy vrátí a zařízne Tyroláka, nejvyšší čas. Nikdo jiný zatím na skladě není .
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aape
01.08.2026 08:47
Karlík chybí hodně
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pantera1
01.08.2026 08:30
Jj, není mi bůhvíjak sympatickej, ale je dobrej. Možná, že do top ten brzy nahlídne.
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aape
01.08.2026 08:48
To asi jo
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