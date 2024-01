Kumstát uzavřel debut na majorech porážkou ve finále v Melbourne. K triumfu mu nepomohlo ani 25 es

Zatímco mezi dívkami od začátku sezony 2020 braly juniorský titul na grandslamech Linda Nosková na French Open 2021 a Lucie Havlíčková o rok později ve stejném dějišti, na chlapeckého šampiona Česko čeká od Jonáše Forejtka, který se radoval na US Open 2019.

Jan Kumstát se mohl stát při svém debutu na grandslamech teprve druhým českým juniorským šampionem na Australian Open, kde v minulosti kraloval pouze Jiří Veselý v roce 2011. Předloni si finále v Rod Laver Areně zahrál Jakub Menšík, ale po téměř čtyřhodinové bitvě padl a musel centrální dvorec kvůli křečím opustit na vozíčku.

Další z českých náctiletých talentů, jenž se loni podílel na triumfu v juniorském Davisově poháru, zasypal nyní 12 zápasů neporaženého Reie Sakamota celkem 25 esy a využil obě brejkbolové šance. Ovšem ani to na titul nestačilo.

HISTORY FOR JAPAN



Rei Sakamoto outlasts Kumstat 3-6 7-6(2) 7-5 & becomes the first Japanese player to win an #AusOpen junior singles title! pic.twitter.com/4goCpJJWAe