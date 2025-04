Kuriózní moment. Shapovalov imitoval svého soupeře, ten hrál na vedlejším kurtu

Zaujal. O tom není pochyb. Sedmnáctiletý německý tenista Diego Dedura-Palomero velmi netradičně oslavil svůj "triumf" v prvním kole turnaje v Mnichově nad Denisem Shapovalovem. Kanaďan utkání za stavu 6:7 a 0:3 kvůli zranění vzdal, mladý Němec však přesto reagoval velmi emotivní a podle mnohých nepatřičnou oslavou. Tenista s ruskými kořeny na tento moment zjevně nezapomněl…

Byla to skutečně zvláštní situace. Zdravotně indisponovaný Denis Shapovalov vzdal ve druhém setu utkání v Mnichově s domácí nadějí Diegem Dedurou-Palomerem. Mladičký Němec nečekaný postup oslavil velmi bouřlivě. Do antuky nakreslil pomyslný kříž, do něhož si poté s rozpřaženýma rukama lehl. Vše navíc doprovodil divokými gesty, kterými hecoval domácí publikum.



"Jsem věřící a myslím, že mi Bůh dnes na cestě k vítězství trochu pomohl. Před zápasem jsem se pět minut modlil a pak jsem veškerou nabranou sílu odevzdal na kurtu. Po zápase to byla čistá vděčnost," vysvětloval nezvyklou oslavu vítěz, jenž se do hlavní soutěže dostal jako lucky loser po odstoupení Gaëla Monfilse.

You think he enjoyed that?



Dedura-Palomero is in dreamland on home soil!@BMWOpen500 | #BMWOpen pic.twitter.com/xpAm66Pe8W — ATP Tour (@atptour) April 15, 2025



Mladého německého tenistu, který se v žebříčku nachází ve druhé polovině čtvrté stovky, však následně rychle vrátil na zem Belgičan Zizou Bergs, jenž mu ve druhém kole povolil pouze dva gamy.



K zajímavé situaci došlo na právě probíhajícím turnaji v Mnichově, kde byl Denis Shapovalov zachycen, jak imituje oslavná gesta svého přemožitele. Nakreslil do antuky kříž a poté předstíral, že si do něj lehá – přesně tak, jak to po jejich vzájemném duelu předvedl Dedura-Palomero.

NO PUEDE SER



Shapovalov recreando la celebración de Dedura a metros de él pic.twitter.com/lRpyF60LpJ — Punto de Break (@PuntoDBreak) April 22, 2025

Kamera následně zaostřila na vedlejší kurt, kde právě v ten moment Dedura-Palomero hrál neúspěšný kvalifikační zápas na hlavní soutěž madridského turnaje s Kolumbijcem Danielem Galánem.



Shapovalov měl v prvním kole turnaje v Madridu volný los. Jeho soupeřem ve druhém kole bude vítěz duelu mezi Australanem Aleksandarem Vukičem a Japoncem Keiem Nišikorim.