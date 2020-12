Kvalifikace Australian Open by se měla uskutečnit mimo australský kontinent

Kvůli pandemii koronaviru bude start nadcházející sezony s největší pravděpodobností hodně netradiční. Australian Open by se totiž mělo posunout o tři týdny a začít až 8. února. Proto WTA a nejspíše i ATP plánují tenisový rok na začátku ledna odstartovat jinde než na australském kontinentu.

Nyní přišla další informace, která sice není oficiální, ale jedná se o zprávu od australské tenisové federace poslanou přímo hráčům. Kvalifikace Australian Open by měla proběhnout jinde než v Austrálii, a to v první polovině ledna, jelikož od 15. do 17. ledna proběhne sjezd těch nejlepších do dějiště úvodního grandslamu sezony, kde podstoupí povinnou 14denní karanténu. O dějišti kvalifikace zatím rozhodnuto nebylo, favority jsou Střední východ nebo Los Angeles.

Tennis Australia informed the players that the AusOpen qualifying will be played prior to January 15th in a different country. Middle East or LA are some of the options.



They also want to hold four events (two ATP, two WTA) in the week before the AO (1-6 February)