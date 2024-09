Kvalifikant Menšík v Pekingu třetí výhru nepřidal, v prvním kole prohrál se Cerúndolem

12:22

Gauffová má nového trenéra

Novým trenérem americké tenistky a vítězky loňského US Open Coco Gauffové se stal Matt Daly, který dříve vedl Kanaďana Denise Shapovala. Pětačtyřicetiletý Američan nahradil krajana Brada Gilberta a připojil se v týmu světové šestky po bok dlouholetého mentora Jeana-Christophea Faurela. Rodačka z Atlanty to řekla novinářům před startem na turnaji v Pekingu. "Jsem nadšená. Myslím, že to takhle bude pravděpodobně vypadat i v příštím roce. Mám z této změny radost a doufám, že se zlepším v dalších aspektech hry," citoval Gauffovou web WTA Insider.