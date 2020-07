Kvitová dostala zelenou a může na exhibice do Berlína. Těší se hlavně na trávu

Wimbledon letos musela Petra Kvitová stejně jako celý tenisový svět oželet, ale do bílého se oblékne a na trávě si přece zahraje. Dvojnásobná vítězka z londýnské trávy dnes dostala od profesora Pavla Koláře svolení, že její předloktí zvládne hru na zeleném pažitu a může odjet na exhibice do Berlína.

A právě v německé metropoli se začátkem příštího týdne první ze dvou akcí odehraje na trávě. "Aspoň něco si letos na trávě zahraju," zaradovala se aktuální světová dvanáctka na setkání s médii před zápasy na stadionu Steffi Grafové. Druhý turnaj bude na tvrdém povrchu v hangáru na bývalém letišti Tempelhof.

V areálu slavného All England Clubu by tento týden vrcholily boje o tituly, ale kvůli koronavirové pandemii se nehraje. Třicetiletá Kvitová ale už nostalgii nepociťuje. "Nejvíc se mě to dotklo v momentu zrušení Wimbledonu," řekla Kvitová a doplnila: "Teď už to neřeším, beru to, jak to je. Jsou na světě aktuálně důležitější věci."

Turnaj na adrese SW19 jí připomněly především rozhovory a kampaň pro Wimbledon. V obou případech si doma dělala jahody se smetanou, jeden ze symbolů turnaje. "A přišlo mi bílé oblečení, v kterém jsem měla letos hrát," řekla.

Do bílého se plánuje obléct na turnaji v Berlíně, kde může hrát přes problém s předloktím, který se jí vrátil při hře na antuce. "Jak se snažím míče víc liftovat, což u mě není obvyklé, tak mi ruka zatuhne. Na antuce to skáče všude možně, je to cítit a ruka, která už má odehráno spoustu let, to odnese," vysvětlovala.

Vyšetření u profesora Koláře akutní problém neodhalilo. "Ruku mi uvolnil a říkal, že na trávu a na tvrdý povrch mě pustí, takže to dopadlo dobře," řekla Kvitová.

Uvažuje, že bude v budoucnu antukové turnaje pečlivěji vybírat. Grandslamové Roland Garros, které by se mělo letos v Paříži netradičně konat až na přelomu září a října, ale v plánu vynechat nemá. "Pokud bude, určitě tam pojedu. To je stoprocentní, pokud mi to zdraví dovolí. Jen musím ruku lépe připravit," pronesla.

Zprávy o restartu sezony příliš nesleduje. Turnaje WTA Tour mají po pauze začít v srpnu a na konci měsíce je pak v plánu US Open. "Pokud to bude a hráčky tam pojedou a budou to brát vážně, tak pojedu asi taky, i když podmínky budou náročné. Doufám, že nikdo nebude pozitivní, jinak to bude zkáza pro všechny."

Nově se Kvitová dozvěděla, že Čína nebude až do konce roku kvůli pandemii koronaviru pořádat žádné mezinárodní sportovní akce. To se týká i velkých tenisových turnajů a Turnaje mistryň. "Pro WTA to není úplně dobrá zpráva, to pro ně bude velká rána. Na druhou stranu víme, že Čína je obecně náročná, složitější, je to jiný svět. Holky z toho spíš budou mít radost, no," řekla Kvitová.

Po 15 letech ukončila spolupráci s Českou sportovní Miroslava Černoška a v Česku ji od července zastupuje Sport Institute, který vznikl letos při tenisovém klubu na pražské Spartě. "Panu Černoškovi za spolupráci děkuji. V Praze už jsem nějakou chvíli, na Spartě trénuju a hrozně se těším. Myslím, že dohromady to bude super," řekla Kvitová, kterou na mezinárodním poli zastupuje agentura IMG.