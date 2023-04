Kvitová jako druhá nejstarší ovládla Miami! Turnaj WTA 1000 vyhrála po pěti letech

Petra Kvitová se letos poprvé na obou březnových turnajích WTA 1000 v Indian Wells a v Miami během jedné sezony dostala do čtvrtfinále a na Floridě se premiérově na Sunshine Double dostala ještě dál. Své maximum překonala dokonce třikrát a dokráčela až k dalšímu cennému triumfu.



33letá rodačka z Bílovce v Miami porazila žebříčkově hůře postavené soupeřky Lindu Noskovou, Chorvatku Donnu Vekičovou, Varvarou Gračovovou, Jekatěrinou Alexandrovou a Rumunku Soranu Cirsteaovou a ve 33 letech a 25 dnech se stala čtvrtou nejstarší finalistkou v historii turnaje.



A nakonec se stala i druhou nejstarší šampionkou. Ve finále si wimbledonská vítězka z let 2011 a 2014 poradila s třináct zápasů neporaženou vítězkou loňského Wimbledonu Jelenou Rybakinovou. Světovou sedmičku a finalistku letošního Australian Open zdolala 7-6 6-3 a vzájemnou bilanci upravila na 2-1. Letos jí připravila druhou z pěti porážek.

Svěřenkyně a zároveň partnerka Jiřího Vaňka se v deváté hře postarala jako první o brejk, následně ho ale za stavu 5-4 nepotvrdila. Zlomovým bodem zápasu se ukázal být dlouhý a dramatický tie-break, který česká hráčka vyhrála 16-14. Rybakinová v něm letos neuspěla poprvé z osmi pokusů.



Obě tenistky měly ve zkrácené hře po pěti setbolech. Kvitová všechny přežila, když dvakrát vytáhla dobrý servis a následný winner u sítě a třikrát jí soupeřka pomohla chybou ve výměně. Také česká tenistka při setbolech udělala chyby, ale první při svém podání, který si připravila parádním returnem, už proměnila. Kazašku donutila k 18. nevynucené chybě a po 66 minutách se ujala vedení.



Sebedůvěru ze zisku úvodní sady Kvitová dokázala přenést do začátku druhého dějství a ujala se vedení 2-0. Následně čelila brejkbolu, ale ve výměně zvládla několik náročných úderů a těžký moment ustála. Svůj brejkbol na 4-0 po bekhendu do pásky sice nevyužila, ale náskok už si bez potíží pohlídala a duel uzavřela po hodině a 42 minutách hry při servisu soupeřky. Po úderu do autu moskevské rodačky mohla zvednout ruce a chytit se nevěřícně za hlavu.



"Jelena má skvělý servis a je pro mě ctí s ní hrát na jednom kurtu. Gratuluju jí k výbornému turnaji i k celé dosavadní sezoně. Má skvělý servis a je pro mě ctí s ní hrát na jednom kurtu," usmívala se při slavnostním ceremoniálu Kvitová, jež nastřílela 29 winnerů a udělala jen 14 nevynucených chyb. "Ráda bych každému poděkovala za podporu. Vidím tu i české vlajky, slyším češtinu."



Bývalá světová dvojka Kvitová si před zraky bývalého boxerského šampiona Mikea Tysona vylepšila bilanci s hráčkám Top 10 na 63-72 a zajistila si návrat do elitní desítky, v níž figurovala naposledy na podzim 2021.



Vítězka Turnaje mistryň 2011 ve svém celkově 41. finále a prvním od loňského srpna vybojovala jubilejní 30. titul. Na Floridě startovala na celkově 99. turnaji kategorie WTA 1000 a podeváté ho vyhrála. Naposledy se jí to povedlo v v roce 2018 na antuce v Madridu.



Více titulů na turnajích WTA má od roku 2000 jen Maria Šarapovová (36), Kim Clijstersová s Venus Williamsovou (40), Justine Heninová (42) a Serena Williamsová (68).



Starší šampionkou v Miami zůstává už jen Serena Williamsová, které bylo při triumfu v roce 2015 ještě o pár měsíců více. Kvitová se v Miami stala první českou vítězkou a mohla tak převzít trofej, kterou vyrobila firma Lasvit z Nového Boru.

9 - Petra Kvitova has equalled Simona Halep as the third player with the most WTA-1000 titles (nine), only Serena Williams (13) and Victoria Azarenka (10) have more - since 2009.#MiamiOpen | @WTA @WTA_insider @MiamiOpen pic.twitter.com/zBzdh1nW3r