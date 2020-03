Kvitová na Instagramu odpovídala fanouškům

Petra Kvitová má kvůli pandemii koronaviru stejně jako ostatní tenisté minimálně do 8. června volno, a proto je čas na častější kontakt s fanoušky na sociálních sítích. Její příznivci měli možnost dvojnásobné wimbledonské šampionce položit několik otázek.

Kvitová v těchto těžkých časech na Instagramu nabádá své fanoušky k opatrnosti a zodpovědnosti. "Zdravím Vás, i když nejsem na kurtu s raketou. Věřím, že všichni zvládáte tuto těžkou a výjimečnou dobu co nejlépe je to možné. Buďte odpovědní, buďte na sebe opatrní, myslete na své blízké. Zvládneme to!" napsala před týdnem. Včera dala fanouškům prostor pro otázky a na spoustu z nich odpověděla.

Jedna z otázek byla, jaktože i v tak těžké době je stále pozitivní. "Osobně jsem v tomhle fakt dobrá, i v nejhorších momentech jsem stále pozitivní. Vždycky jsem klidná, myslím na ostatní a soustředím se na dosažení svých cílů."

A jak vypadá její každodenní rutina, udržuje se v kondici? "Ano, každý den si chodím zaběhat a cvičím. Jsem v kontaktu se svým kondičním koučem, takže to ani jinak nejde."

Některé odpovědi byly pro Kvitovou velmi snadné. "Mým nejoblíbenějším fotbalovým týmem je samozřejmě Slavia Praha. Mezi moje nejoblíbenější seriály patří Ordinace v růžové zahradě a Slunečná, oba jsou to české seriály."

Kolika jazyky se dvojnásobná wimbledonská královna domluví? "Samozřejmě umím česky," vtipkovala. "Anglicky a ve škole jsem měla ruštinu," dodala. Které sporty má po tenise nejraději? "Fotbal a hokej." Oblíbená svačinka a značka aut? "Suši. BMW."

Otázky míříly i na její kolegyně. Dětským idolem Kvitové byla Martina Navrátilová, miluje hrát proti Sereně Williamsové a Marii Šarapovové. Její nejbližší osobou na okruhu je Ashleigh Bartyová. Vyjádřila se i ke comebacku bývalé světové jedničky a pětinásobné grandslamové vítězky Kim Clijstersové. "Je to velká šampionka a úžasný člověk, přeju jí jen to nejlepší."

Nejoblíbenějším turnajem Kvitové je samozřejmě slavný Wimbledon, kde nenašla přemožitelku v letech 2011 a 2014. Ze Španělek má nejraději Carlu Suárezovou.

Třicetiletá Češka rozhodně tenis raději hraje, než se dívá. Při koukání a fandění je totiž hodně nervózní, hlavně během fedcupových utkání. Kdo je podle rodačky z Fulneku nejlepším hráčem všech dob? "Roger Federer i Rafael Nadal," nemohla se rozhodnout.