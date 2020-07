Kvitová na trávě v Berlíně řádí. Po Petkovicové přejela i Bertensovou a je ve finále

Petra Kvitová měla během koronavirové přestávky hned několik možností se na českých turnajích představit ve dvouhře. Kvůli problémovému levému předloktí však odehrála jen čtyři singlové zápasy, když na konci května ovládla turnaj v pražské Stromovce a v poslední červnový den nastoupila za svůj tým v rámci Tipsport Elite Trophy.

Kvůli pandemii koronaviru letos zrušený Wimbledon, který dvakrát vyhrála, si alespoň částečně vynahrazuje v německém Berlíně, kde včera na travnatém stadionu Steffi Grafové odstartovala exhibiční akce Bett1 Aces Berlin. Nejprve však potřebovala svolení od profesora Pavla Koláře, že její předloktí hru na zeleném pažitu zvládne.

Aktuální světová dvanáctka a česká dvojka se mezi nasazené nevešla a musela začít už ve čtvrtfinále. Na svém oblíbeném povrchu však předvádí skvělou hru bez jakéhokoli náznaku problému s levou rukou. Po domácí Andree Petkovicové povolila pouhých pět her i světové sedmičce Kiki Bertensové, kterou za 49 minut hry přejela 6-3 6-2.

Kvitová měla famózní vstup do zápasu a rychle vedla 3-0. V úvodní sadě na vlastním podání ztratila jen čtyři fiftýny a za necelou půl hodinu šla do vedení. Do půl hodiny stihla i druhý set, v němž šesti gamy v řadě otočila nepříznivý stav 0-2.

The world no. 12 advances to the final.@Petra_Kvitova wins six consecutive games to defeat Bertens 6-3, 6-2 at @bett1aces. pic.twitter.com/V3kwA9pqz2