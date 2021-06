Kvitová na trávě začala vítězným obratem proti Piterové

Petra Kvitová zahájila wimbledonskou generálku na trávě v německém Bad Homburgu vítězstvím 4-6 6-1 6-4 nad Polkou Katarzynou Piterovou. Turnajová jednička porazila soupeřku z kvalifikace, které patří až 387. místo žebříčku, po téměř dvouhodinové bitvě.

Jednatřicetiletá Češka odehrála svůj první soutěžní duel na oblíbené trávě od předloňského Wimblednou po třítýdenní zápasové pauze, během níž léčila natržený vaz v kotníku. Nohu si zranila po postupu do druhého kola na Roland Garros a z antukového grandslamu musela odstoupit.

"Je hodně pozitivní, že jsem kotník necítila. Hrát s tejpem je nepříjemné, nejsem na to zvyklá a nemám to ráda, ale teď to je důležité. Jsem ráda, že noha nenatekla až tak moc, když jsem to sundala. Cítím se v pohodě, to musím vzít pozitivně," řekla Kvitová.

Ze svého výkonu nadšená nebyla. "Pocity jsou rozporuplné. Věděla jsem, že nebudu hrát ideálně, ale asi jsem očekávala, že to půjde trošku líp a nebylo to ono," řekla. "Kazila jsme lehčí míče a byla trošku frustrovaná. Pohyb taky nebyl ideální, cítila jsem se trošku jako slon. Je to prostě znát, že jsem se nehýbala dva a půl týdne," dodala.

Dvojnásobná wimbledonská šampionka nasázela soupeřce 10 es, ale také se dopustila šesti dvojchyb a třikrát ztratila podání. Poté, co jasně vyhraným druhým setem Kvitová srovnala na 1-1, se Piterová dostala do vedení 2-0 a 30-0, ale česká favoritka se dokázala vrátit do hry a otočila. Esem proměnila třetí mečbol. "Nakonec jsem to nějak zvládla. Byly tam i světlé momenty, to si z toho musím vzít. Jsem ráda, že mám možnost si zahrát další zápas," řekla.

V boji o čtvrtfinále se Kvitová střetne s Ann Liovou z USA.

Petra powers past Piter



@Petra_Kvitova comes from behind and escapes 4-6, 6-1, 6-4 to advance in Bad Homburg!#BadHomburgOpen pic.twitter.com/JIjR9TCueX — wta (@WTA) June 21, 2021

Už v neděli do druhého kola postoupila Kateřina Siniaková, jejíž soupeřkou bude také Američanka, třetí nasazená Jessica Pegulaová z USA.

Kvůli dešti se dnes nehrálo na turnajích v Anglii. V Eastbourne se nedočkala Karolína Plíšková svého zahajovacího duelu proti Italce Camile Giorgiové, na další den musely být přesunuty také zápasy tří českých tenistů ve wimbledonské kvalifikaci.