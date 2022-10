Kvitová: Pořád nejsem zcela fit, ale psychicky jsem to zvládla

"Věděla jsem, že to bude s Paulou těžké. Je čtvrtá na světě a naposledy jsem s ní prohrála ve Wimbledonu, kde porážka bolí vždy o něco víc," řekla Kvitová na tiskové konferenci. "Velmi dobře servíruje a je těžké ji brejknout. Tady je navíc náročné zahrát vítězný úder. Povrch je pomalejší a tlačilo mě to na síť. Jsem ráda, že jsem zvládla v prvním setu tie-break, protože kdybych měla hrát tři sety, tak by to s mou fyzickou kondicí asi nebylo úplně dobré," doplnila.

Dvacátá hráčka světa a druhá nejvýše postavená Češka se do turnaje přihlásila teprve před týdnem. Předtím ji trápila bolest v krku a drobná zranění. Ani teď není úplně fit. "Mám pocit, že nemocná jsem pořád. Ještě mě to úplně neopustilo. Nejvíce si proto vážím toho, že jsem to zvládla psychicky. Že jsem to uhrála, i když gamy nebyly někdy úplně dobré,"uvedla Kvitová.

Rodačka z Bílovce ztratila v zápase jen jednou podání a odvrátila devět z deseti brejkbolů. Za stavu 5-3 ve druhém setu měla při soupeřčině servisu šest mečbolů, duel ale zakončila až při vlastním podání a celkově osmé možnosti.

"Nad tím jsem ale nepřemýšlela. I když jsem to měla 40-0, nebylo tam nic, že bych něco blbě zkazila. Nebylo to jednoduché, ale soustředila jsem se na servis a vlastní game, abych to dohrála. Dopodávat je vždy těžké a poslední hry ve druhém setu byly hodně náročné. Jsem ráda, že jsem to zvládla," řekla Kvitová, která si v utkání pomohla šesti esy.

Českou tenistku při posledních míčcích vytleskávali i fanoušci v hale. Podporovali ji pokřikem: Péťa, Péťa. "Bylo jich zase víc než v pondělí. Už tehdy tu byla skvělá atmosféra a dnes byla ještě lepší. Navíc fandili hezkému tenisu. Nebylo to jen na mou hru, ale i na Paulu, čehož si vážím. Bylo to fér. Samozřejmě, že mi fandili víc, ale alespoň někde si to můžu takhle vychutnat," uvedla Kvitová.

Po více než dvou hodinách boje si s Badosaovou u sítě poblahopřály. "Řekly jsme si, že to byl skvělý zápas z obou stran. V zákulisí jsme si popřáli štěstí i s jejím týmem," řekla Kvitová.

Před pátečním čtvrtfinále se bude věnovat odpočinku a léčení za pochodu. "Jde to ale blbě. I proto si myslím, že se mě to takhle drží. Není to ideální ani pro tělo, ani pro tenis. Takže nějaké čaje, hodně spánku a tak," uvedla vítězka 29 turnajů WTA. "Zase se ale hraje doma a slyšet dnes ty fanoušky bylo k nezaplacení. Dneska to byla pecka," podotkla bývalá druhá hráčka světa.

Když si měla vybrat pro čtvrtfinále soupeřku mezi Jelenou Rybakinovou z Kazachstánu a Běloruskou Aljaksandrou Sasnovičovou, pobaveně se usmála. "Je mi to úplně jedno. Hlavně, že teď mám den volna," dodala dvojnásobná wimbledonská vítězka.