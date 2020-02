Kvitová přerušila sérii čtyř porážek s Bartyovou a v Dauhá postoupila do finále!

Petra Kvitová ze třinácti letošních zápasů pouze dvakrát prohrála a jen jednou neuhrála ani set. To když ve čtvrtfinále podlehla Ashleigh Bartyové a prohrála s ní už počtvrté v řadě.



Dnes v Dauhá se však devětadvacetileté Češce konečně podařilo o šest let mladší Australanku porazit a ve vzájemné bilanci se ujala vedení 5-4.



Kvitová, jež před dvěma týdny odstoupila kvůli nemoci z turnaje v Petrohradu, v Kataru odehrála čtvrtý těžký zápas během čtyř dnů. Poté, co ve třech setech zdolala Lotyšku Ostapenkovou a Španělku Suárezovou a ve dvou tie-breacích porazila Tunisanku Džabúrovou, dnes Bartyovou přetlačila 6-4 2-6 6-4.



"Ashleigh loni odehrála skvělou sezonu, letos v tom pokračuje a je vždycky těžkou soupeřkou," řekla česká vítězka. "Jsem nadšená, že jsem to konečně zase dokázala, že jsem porazila jedničku a jsem ve finále. Jsem na sebe pyšná," pochvalovala si Kvitová.



Kvitová začala semifinálové utkání odhodlaně. Na Bartyovou nastoupila agresivně a vítězným returnem získala brejk na 1-0. Pak sice čistou hrou o podání přišla, ale znovu vzala soupeřce podání na 2-1 a první set pak dovedla k vítěznému konci.



Ve druhém setu vládla Bartyová, která hrála víc čopů, česká tenistka začala kazit a přišla dvakrát o servis. V rozhodující sadě Kvitová neudržela brejk na 3-2, ale další přidala na 4-3. Za stavu 5-4 vyhrála skvělou první výměnu po jednom ze svých skoro padesáti vítězných míčů v utkání a při prvním mečbolu duel ukončila.







Dvojnásobná wimbledonská vítězka Kvitová vyrovnala svou bilanci proti světovým jedničkám na 6-6. V minulosti porazila také Rusku Dinaru Safinovou (US Open 2009), dvakrát Caroline Wozniackou (Turnaj mistryň 2011 a Dauhá 2018), Američanku Serenu Williamsovou (Madrid 2015) a Němku Angelique Kerberovou (Wuhan 2016).



Kvitová postoupila do svého celkově 37. finále, v nichž má skvělou bilanci 27-9. Naposledy si finále zahrála loni v dubnu na antuce ve Stuttgartu, kde zároveň slavila svůj poslední triumf. V Dauhá může navázat na svůj triumf z roku 2018.



O celkově 28. titul si Kvitová zahraje v sobotu od 16:00 SEČ s o osm let mladší Běloruskou Arynou Sabalenkovou, se kterou vede ve vzájemné bilanci 2-1. "Proti Aryně to bude těžké. Hraje dobře," řekla Kvitová, kterou by triumf posunul v příštím vydání žebříčku na 10. místo světa.



Jednadvacetiletá Sabalenková v dnešním prvním semifinále přehrála 6-4 6-3 dvojnásobnou finalistku Rusku Světlanu Kuzněcovovou a při svém debutu v katarské metropoli si zahraje první finále v letošní sezoně a jubilejní desáté kariérní. V něm bude usilovat o šestý triumf.







Ve čtyřhře triumfovaly Barbora Strýcová se Su-Wei Hsieh, které získaly už třetí letošní titul.

• WTA PREMIER 5 DAUHÁ •

Katar, tv. povrch, 3.240.445 dolarů

páteční výsledky (28. 02. 2020) • Dvouhra - semifinále • Kvitová (8-ČR) - Bartyová (1-Austr.) 6-4 2-6 6-4 Sabalenková (9-Běl.) - Kuzněcovová (Rus.) 6-4 6-3 • Čtyřhra - finále • Su-Wei Hsieh/ Strýcová (1-Tchaj-wan/ ČR ) - Dabrowská/Ostapenková (6-Kan./Lot.) 6-2 5-7 10-2