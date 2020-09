Kvitová proti domácí Rogersové bojuje o postup do čtvrtfinále US Open

US OPEN - Petra Kvitová patří k největším favoritkám letošního US Open a dnes má velkou šanci vyrovnat své newyorské maximum. V osmifinále totiž bude čelit nenasazené domácí hráčce Shelby Rogersové. Na jediný dosavadní souboj určitě nevzpomíná v dobrém. Před čtyřmi lety na French Open, kde si Američanka zahrála své jediné dosavadní grandslamové čtvrtfinále, schytala dva "kanáry". Vítězka si zahraje s Naomi Ósakaovou, nebo Anett Kontaveitovou.

Ve čtyřhře už české barvy dohrály

Neporazitelnost Květy Peschkeové a Demi Schuursové po restartu sezony skončila. Nasazené čtyřky ve čtvrtfinále US Open prohrály 4-6 2-6 s ruskou dvojicí Anna Blinkovová, Veronika Kuděrmetovová a osmé vítězství v řadě nepřidaly.

Rusky, které v předchozím kole vyřadily Kateřinu Siniakovou s Němkou Friedsamovou, se tak postaraly o konec českých barev v deblové soutěži. Na turnaji startovala ještě Lucie Hradecká, po boku Slovinky Klepačové skončila ve druhém kole.

Pětačtyřicetiletá Peschkeová a Schuursová vyhrály minulý týden v New Yorku generálku na US Open a česká tenistka získala 35. triumf. Na americkém grandslamu se ale potřetí v kariéře do semifinále nedostala.

Čtvrtfinále přitom Peschkeová se Schuursovou rozjely dobře a vedly 3-0 a 4-1. Poté ale ztratily pět her v řadě. Ve druhém setu ještě stihly reagovat na ztrátu servisu ve třetí hře, ale od stavu 2-2 už sbíraly gamy pouze soupeřky.

Vítězka Wimbledonu z roku 2011 a někdejší světová jednička Peschkeová se na US Open dostala ve čtyřhře nejdále do semifinále v letech 2006 a 2007.