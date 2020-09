Bradyová zametla i s Kerberovou a je poprvé ve čtvrtfinále grandslamů

US OPEN - Jennifer Bradyová dnes proti Angelique Kerberové sice poprvé na turnaji ztratila podání, nicméně první ztrátu setu v rámci letošního ročníku US Open nepřipustila. Američanka, která nedávno v Lexingtonu slavila svůj premiérový titul, šampionku ročníku 2016 po dalším výborném výkonu přejela a poprvé v kariéře postoupila do čtvrtfinále grandslamů. V něm 25letá rodačka z Harrisburgu narazí na Julii Putincevovou.

Jennifer Bradyová ukazovala své kvality už na začátku letošní sezony, když si vyšlápla na Marii Šarapovovou, světovou jedničku Ashleigh Bartyovou, Elinu Svitolinovou či Garbiñe Muguruzaovou a uhrála čtvrtfinále v Brisbane a semifinále v Dubaji.

Také po pauze má 25letá Američanka životní formu. Na novém domácím podniku v Lexingtonu neztratila jediný set a slavila premiérový triumf na okruhu WTA. Další velký úspěch zaznamenala na právě probíhajícím US Open, kde se poprvé v kariéře dostala do čtvrtfinále grandslamu.

Bradyová v úvodních kolech suverénně přehrála Annu Blinkovovou, krajanku CiCi Bellisovou i Caroline Garciaovou, přemožitelku turnajové jedničky Karolíny Plíškové, a to dokonce bez ztráty jediného servisu.

Parádně zvládla i osmifinále, které si zahrála už v roce 2017, ale schytala výprask od Karolíny Plíškové. V něm v premiérovém souboji přejela 6-1 6-4 vítězku ročníku 2016 Angelique Kerberovou.

Domácí hráčka byla suverénní hlavně v úvodní sadě. Tu získala za pouhých 22 minut, přičemž bývalé světové jedničce a trojnásobné grandslamové šampionce nenabídla jediný brejkbol. Ve druhém setu hned na úvod slavila další brejk, ale ten potvrdit nedokázala a poprvé na turnaji ztratila podání. Povedl se jí však rebrejk a tentokrát náskok brejku nepustila, přestože ve zbytku zápasu čelila pěti brejkbolům.

"Wow, je to skvělý pocit, jsem šťastná. Odehrála jsem fantastický první set. Ve druhém setu jsem se musela soustředit na každý míč. V průběhu jsem cítila mírnou bolest v noze, trochu mě to rozhodilo. Chtěla jsem hlavně zápas ukončit už ve druhém setu," uvedla po zápase Bradyová.

Bradyová, jež si nechala v průběhu druhého dějství obvázat levé stehno, ve svém premiérovém čtvrtfinále na grandslamech narazí na Julii Putincevovou, se kterou v předchozích dvou soubojích neuhrála jediný set.

Putincevová se na US Open poprvé v kariéře probojovala do druhého týdne, v osmifinále dnes zdolala 6-3 2-6 6-4 nasazenou osmičku Petru Martičovou a postupem do čtvrtfinále své newyorské maximum znovu vylepšila. Proti Bradyové si v úterý zahraje o vyrovnání svého grandslamového maxima, kterým je čtvrtfinále French Open z let 2016 a 2018.

Druhou čtvrtfinálovou dvojici v horní polovině pavouka vytvoří vítězky soubojů Petra Kvitová - Shelby Rogersová a Naomi Ósakaová - Anett Kontaveitová.