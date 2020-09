Kvitová proti domácí Rogersové nevyužila čtyři mečboly a maratonské osmifinále prohrála

US OPEN - Petra Kvitová na US Open ze čtyř mečbolů prohrála více než dvouapůlhodinovou bitvu s domácí Shelby Rogersovou, počtvrté na americkém grandslamu končí v osmifinále a nevyrovná své čtvrtfinálové maximum z let 2015 a 2017. Rogersová, která si své jediné předchozí grandslamové čtvrtfinále zahrála na French Open 2016, po cestě do nějž vyřadila právě Kvitovou, bude o první grandslamové semifinále v kariéře bojovat s Naomi Ósakaovou, nebo Anett Kontaveitovou.

Petra Kvitová letos hrála svůj sedmý turnaj a pouze na přípravné akci právě ve Flushing Meadows nedokázala postoupit do závěrečných kol, za což možná mohl i fakt, že se během koronavirové pauzy znovu trápila s levým předloktím a nemohla nastoupit hned k několika exhibičním zápasům.

Zatímco na generálce v dějišti US Open ztroskotala hned na krajance Marii Bouzkové, na obvykle závěrečném grandslamu sezony, který se letos poprvé v historii koná bez diváků a kvůli pandemii koronaviru za velmi přísných hygienických pravidel, předváděla úplně jiný tenis. V úvodních kolech neztratila jediný set, pošesté v New Yorku prošla do druhého týdne a při absenci šesti hráček elitní desítky zdárně potvrzovala roli jedné z největších favoritek.

Jenže své čtvrtfinálové maximum z let 2015 a 2017 nevyrovnala. V letošním osmifinále po čtyřech nevyužitých mečbolech prohrála 6-7(5) 6-3 6-7(6) více než dvouapůlhodinovou bitvu s domácí Shelby Rogersovou, které tak nedokázala oplatit čtyři roky starou porážku z French Open, kde od Američanky schytala dva "kanáry".

Jako první ztratila servis Kvitová, okamžitě si jej však vzala zpět a otočila skóre na 5-4. To domácí hráčku vůbec nerozhodilo, rozhodnout musel tie-break. V něm Kvitová prohrávala o dva minibrejky, ale zvládla srovnat na 5-5, nicméně další dva balony patřily domácí naději, jež set zakončila vítězným úderem z forhendu.

Jak se Rogersová oklepala ze ztráty vedení v úvodní sadě, tak se Kvitová nenechala nahlodat ztraceným úvodním dějstvím. Ve druhém setu sice musela likvidovat další dva brejkboly, ale po nich získala převahu a i díky parádnímu poměru vítězných úderů a nevynucených chyb (20-7) stav utkání srovnala.

Do rozhodujícího dějství Kvitová nevstoupila vůbec dobře, hned si prohrála servis a Američanka brejk potvrdila. Česká favoritka však otočila na 3-2 a poté si hráčky dlouho držely podání. První tři mečboly měla Kvitová za stavu 5-4, Rogersová se ovšem nerozklepala, skvělou hrou ve všech třech případech Kvitovou donutila k chybě a všechny tři hrozby zlikvidovala.

Dramatické osmifinále musela po dvou a půl hodinách rozklíčovat další zkrácená hra. V té se Kvitová dostala do vedení 5-3, ale neudržela jej. Přesto přišel další mečbol, ten však dvojnásobná wimbledonská šampionka zahodila dvojchybou. Následně se k mečbolu dostala Rogersová a hned svou první šanci na ukončení zápasu po dlouhém returnu Kvitové proměnila.

Pro Kvitovou je US Open stále nejméně úspěšným ze všech čtyř grandslamů a jediným, na kterém se nedokázala dostat dále než do čtvrtfinále. Český prapor tak letos ve Flushing Meadows nese už jen Karolína Muchová. Jedinou přeživší z nasazených Češek zítra čeká souboj s letos v New Yorku neporaženou Viktorií Azarenkovou.

Bývalá 48. hráčka světa Rogersová do letošní sezony vstoupila až coby 174. tenistka světového pořadí a marně hledala formu po předloňské operaci kolene. Po únorovém triumfu na domácí akci ITF v Midlandu přišla více než pětiměsíční koronavirová pauza, během níž 27letá Američanka výrazně zapracovala na své fyzické kondici.

To se jí nakonec vyplatilo a v úterý ji čeká druhé grandslamové čtvrtfinále v kariéře (French Open 2016), první na domácí půdě. O první semifinále na podnicích velké čtyřky se utká s Naomi Ósakaovou, nebo Anett Kontaveitovou.

Druhou čtvrtfinálovou dvojici horní poloviny pavouka na začátku dnešního programu utvořily Jennifer Bradyová a Julia Putincevová.



Ve čtyřhře už české barvy dohrály

Neporazitelnost Květy Peschkeové a Demi Schuursové po restartu sezony skončila. Nasazené čtyřky ve čtvrtfinále US Open prohrály 4-6 2-6 s ruskou dvojicí Anna Blinkovová, Veronika Kuděrmetovová a osmé vítězství v řadě nepřidaly.

Rusky, které v předchozím kole vyřadily Kateřinu Siniakovou s Němkou Friedsamovou, se tak postaraly o konec českých barev v deblové soutěži. Na turnaji startovala ještě Lucie Hradecká, po boku Slovinky Klepačové skončila ve druhém kole.

Pětačtyřicetiletá Peschkeová a Schuursová vyhrály minulý týden v New Yorku generálku na US Open a česká tenistka získala 35. triumf. Na americkém grandslamu se ale potřetí v kariéře do semifinále nedostala.

Čtvrtfinále přitom Peschkeová se Schuursovou rozjely dobře a vedly 3-0 a 4-1. Poté ale ztratily pět her v řadě. Ve druhém setu ještě stihly reagovat na ztrátu servisu ve třetí hře, ale od stavu 2-2 už sbíraly gamy pouze soupeřky.

Vítězka Wimbledonu z roku 2011 a někdejší světová jednička Peschkeová se na US Open dostala ve čtyřhře nejdále do semifinále v letech 2006 a 2007.