Kvitová se oklepala ze ztráty vedení, druhé kolo zvládla i Krejčíková. Loňská finalistka Plíšková vypadla

WIMBLEDON - Petra Kvitová se oklepala ze ztráty vedení 5-1 ve druhé sadě, po dvou odvrácených setbolech nakonec Anu Bogdanovou zdolala 6-1 7-6(5) a teprve potřetí po druhém wimbledonském triumfu (2014) postoupila v All England Clubu do třetího kola. V něm už je také Barbora Krejčíková, naopak vypadla loňská finalistka Karolína Plíšková.

Petra Kvitová si ještě před dvěma týdny procházela obrovskou krizí. Do Eastbourne dorazila s mizernou letošní bilancí 10-13, jen dvěma čtvrtfinálovými účastmi a pouze na dvou turnajích porazila více než jednu soupeřku. Na poslední generálce však přišel obrat o 180 stupňů, v pěti zápasech ztratila jediný set a získala svůj pátý titul na trávě a 29. kariérní trofej.

Dvaatřicetiletá Češka se tak okamžitě zařadila mezi černé koně letošního ročníku slavného Wimbledonu. Dvojnásobná šampionka v All England Clubu začala obratem proti Jasmine Paoliniové a dnes přehrála 6-1 7-6(5) Anu Bogdanovou.

Win streak up to 7 ✅✅✅✅✅✅✅



@Petra_Kvitova battles past Bogdan 6-1, 7-6(5) to set up a third-round encounter with No.4 seed Badosa!



: @Wimbledonpic.twitter.com/6PFHjh1pSr — wta (@WTA) June 30, 2022

Kvitová až do stavu 6-1 5-1, kdy byla na returnu dva míčky od postupu, naprosto dominovala. Soupeřku ničila jedním vítězným úderem za druhým, dělala minimum chyb a do té doby ani jednou neztratila servis. Favorizovaná rodačka z Bílovce se však ještě pořádně zapotila, ani jeden ze dvou pokusů utkání dopodávat nevyužila, mečbol zahodila chybou z bekhendu a Rumunce dovolila srovnat na 5-5. O dva gamy později na vlastním servisu řešila dva setboly, obě hrozby zlikvidovala a zkrácenou hru vyhrála 7-5.

"Několik her při mém podání bylo opravdu hodně dlouhých a psychicky náročných. Myslím, že i tohle mi možná vzalo při mém servisu trochu energie. Nakonec jsem to ale nějak zvládla. Nevím jak, ale podařilo se to," prohlásila Kvitová.

V All England Clubu se do třetího kola dostala teprve potřetí po druhém zisku talíře Venus Rosewaterové (2011 a 2014) a při 14. startu celkově poosmé (bilance 6-1). Na grandslamech je letos ve třetím kole poprvé a o první osmifinále na čtyřech největších podnicích od French Open 2020 si zahraje s Paulou Badosaovou (H2H 1-0).

Barbora Krejčíková v úvodu letošní sezony skvěle navazovala na tu loňskou životní, v únoru ji však zastavilo zranění loktu a tři měsíce nehrála. A když už se v květnu na kurty vrátila, po jednom zápase ji na další měsíc vyřadil pozitivní test na Covid-19.

První výhry po čtyřech měsících se tak dočkala až ve Wimbledonu, na kterou dnes navázala proti Viktoriji Golubicové. Švýcarku porazila 6-3 6-4 a poprvé od Australian Open vyhrála dva zápasy po sobě.

26letá Češka v Londýně zatím neztratila ani set. Proti Golubicové pouze jednou neudržela svůj servis, ve druhém setu ale skvěle zareagovala. Od stavu 1-3 získala čtyři gamy po sobě a zanedlouho zápas ukončila využitím čtvrtého mečbolu.

O osmifinále, kterým by v All England Clubu vyrovnala své maximum z loňského debutu, si Krejčíková zahraje s Australankou Ajlou Tomljanovicovou (h2h 0-0).

Karolína Plíšková nezopakuje loňskou finálovou účast. Česká tenistka a nasazená šestka skončila již ve druhém kole, v němž nestačila na domácí Katie Boulterovou a prohrála 6-3 6-7 4-6.

Dvojnásobná grandslamová finalistka Plíšková vypadla ve druhém kole stejně jako na konci května na Roland Garros. V Londýně zaznamenala nejhorší výsledek od roku 2017.

Třicetiletá rodačka z Loun prohrála se 118. hráčkou světa Boulterovou podruhé v devíti dnech. Minulý týden s o pět let mladší Britkou vypadla ve druhém kole v Eastbourne. Také tehdy Češka nedotáhla dobře rozehraný zápas, v němž vyhrála první set.

V úvodu dnešního souboje Plíšková prohrávala 0-2, poté ale pěti gamy za sebou úvodní set otočila. Ve druhém si obě hráčky dvakrát vzaly servis, v tie-breaku se ale Boulterová opírala o výborný servis a vyhrála jej 7-4. V rozhodující sadě byla Britka odvážnější, za stavu 4-4 prolomila Plíškové servis a vzápětí využila první mečbol.

"Ještě teď se klepu. Diváci byli skvělí a moc děkuju, že vás tolik přišlo. Je to pro mě hodně emotivní, protože před dvěma dny mi zemřela babičky," rozplakala se 25letá Boulterová po svém premiérovém postupu do 3. kola grandslamu.

V něm britská tenistka narazí na Harmony Tanovou hrající rovněž životní grandslam. Čtyřiadvacetiletá francouzská debutantka, která v úvodním kole vyřadila vracející se Serenu Williamsovou, dnes přehrála 6-3 6-4 nasazenou Španělku Saru Sorribesovou a poprvé si zahraje třetí kolo na majorech.

Mezi nejlepší dvaatřicítkou letošního Wimbledonu jsou tři Češky, už včera se do 3. kola dostala Marie Bouzková. Mezi muži zůstal posledním želízkem v ohni Jiří Veselý.