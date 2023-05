Kvitová se před Roland Garros nerozehraje. Kvůli potížím s nohou se odhlásila i z Říma

Petra Kvitová na začátku dubna triumfovala na prestižním podniku v Miami, kde ukončila pětileté čekání na 9. trofej z turnaje WTA 1000 a získala jubilejní 30. titul. Od té doby ale laboruje se zraněním pravé nohy, které jí komplikuje přípravu na Roland Garros.

Po absenci ve Stuttgartu se minulý týden představila v Madridu, ale hned v 1. kole podlehla Němce Jule Niemeierové a dnes oznámila, že se nezúčastní druhého ze tří naplánovaných turnajů. Odhlásila se z Říma, kde měla příští týden absolvovat generálku na pařížský grandslam.

"Bohužel, pravá noha mě stále bolí. Po poradě s týmem jsme se rozhodli, že v Římě hrát nebudu. To krásné město i italští fanoušci mi budou chybět. Budu makat na tom, abych byla připravená na French Open," napsala Kvitová na Twitter.

Maximem Kvitové v italské metropoli jsou čtvrtfinále z let 2012 a 2015. Letos vynechá už pátý z posledních sedmi ročníků, při posledním startu v roce 2021 vypadla ve druhém kole s Věrou Zvonarevovou. Ze světové špičky bude v Římě chybět také Švýcarka Belinda Bencicová, kterou trápí bolesti kyčle.

French Open v Paříži startuje za tři týdny 28. května. Dvojnásobná wimbledonská šampionka Kvitová na něm došla nejdál do semifinále (2012 a 2020), v posledních dvou letech vypadla vždy už ve druhém kole.

Unfortunately my right foot is still causing me pain so, after consulting my team, I have made the difficult decision to withdraw from Rome. I will miss the beautiful site, the Italian fans and wish the tournament a great week. I’ll work hard to be ready for the French Open ❤️