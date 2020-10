Kvitová si hru soupeřky přečte až na dvorci. Deníček s postřehy pořád mám, ale moc tam toho nepíšu, přiznala

"Deníček mám, ale moc tam toho nepíšu. Tolik už ne. Neměla bych to říkat nahlas, ale poslední dobou rozhoduje spíš moje hra a moje nastavení než ty hráčky. Když začnu hrát, během pár gamů poznám, co hraje ona. Možná je i dobře, že to tolik neřeším před zápasem a přijdu si na to sama," řekla třicetiletá Kvitová.

Na letošním Roland Garros by přitom mohla přidávat nové poznámky. V prvním i druhém kole totiž přehrála tenistky, s kterými se dosud nestřetla.

"Je pravda, že ty holky fakt neznám a říkám si, že je to nějaký divný. Co je to za dobu?" usmála se Kvitová po výhře ve druhém kole nad Italkou Jasmine Paoliniovou. V předchozím zápase si poradila s Francouzkou Océane Dodinovou. "Na druhou stranu je fajn, že to není pořád to stejný a je dobře, že nové mladé hráčky jdou nahoru a na grandslamech hrají dobře. Aspoň je trochu obměna a fanoušci mají koho sledovat."

Pro tenistku je nepříjemné hrát s někým poprvé. "Nevíte, jak hraje. Tak to bylo trochu i dneska. Fakt mě trochu překvapila," poukázala Kvitová na Paoliniovou. Z dřívější doby zná jiné italské soupeřky jako Robertu Vinciovou, Francescu Schiavoneovou či Saru Erraniovou, které hrávaly či hrají typický antukový tenis. "Ale tahle hrála na Italku od základní čáry hodně rychle a ploché údery z obou stran," řekla Kvitová.

S odvážnou soupeřkou se ale vypořádala ve dvou setech. Využívala především Italčina špatného podání. "Bylo v její hře asi nejslabší. Jít hned do returnu byl bonus. I když jsem párkrát prohrála servis, věděla jsem, že budu mít čas to spustit," řekla.

Sama se ale se servisem trošku prala. O podání přišla jednou v prvním a dvakrát ve druhém setu. "Nebyl peckoidní," vystihla dvojnásobná vítězka Wimbledonu. "Nehrála jsem úplně nejlíp a z výhry mám radost," dodala.

Na tenisovou bublinu, která není v Paříži tak striktní jako v New Yorku, už Kvitová přivykla. "US Open pro nás byla velká škola," řekla. Neprožívá tak už ani fakt, že se hraje před prázdnými tribunami. "Pár lidí tady je, ale vlastně nejsou vidět. Ticho bylo v New Yorku, kde bývá hodně hlučno, takže na to teď nemyslím."