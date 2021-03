Kvitová v Dauhá obhájila finále! Po třech letech v něm narazí opět na Muguruzaovou

Petra Kvitová na prvních dvou turnajích sezony v Melbourne skončila pokaždé na raketě druhé soupeřky, v Dauhá už se však dokázala dostat na vítěznou vlnu.



Po hladké výhře nad Ruskou Anastasií Pavljučenkovovou a třísetové výhře nad Estonkou Anett Kontaveitovou si poradila i s Američankou Jessicou Pegulaovou. Čtvrtfinalistku letošního Australian Open, která večera smetla Karolínu Plíškovou, přehrála dvakrát 6-4.



V prvním setu šla Kvitová třikrát do brejku, ale potvrdit ho dokázala až za stavu 5-4. Ve druhé sadě po dvou ztracených servisech prohrávala 2-4, ale vývoj otočila ziskem čtyř gamů v řadě. Zápas ukončila čistou hrou při svém podání.

Into her 3️⃣rd final in Doha! ✨@Petra_Kvitova defeats Pegula 6-4, 6-4 and will face Muguruza in the final.#QatarTotalOpen2021 pic.twitter.com/egPevzEruR — wta (@WTA) March 5, 2021



Česká tenistka, která v pondělí oslaví 31. narozeniny, postoupila do svého 38. finále, v nichž má bilanci 27-10. Naposledy si v něm zahrála před rokem právě v Dauhá, poslední titul získala už v dubnu 2019 na antuce ve Stuttgartu.



Dauhá svěřenkyně Jiřího Vaňka proměnila ve finále svou třetí účast v řadě. Loni v něm podlehla Bělorusce Aryně Sabalenkové, předloni nestartovala a před třemi lety si v souboji bývalých wimbledonských vítězek poradila ve třech setech s Garbiñe Muguruzaovou.







A právě s o tři roky mladší Muguruzaovou si světová desítka Kvitová zahraje o titul i letos. Česká tenistka vede ve vzájemné bilanci 4-1, jedinou prohru utrpěla hned v prvním vzájemném střetnutí před více než pěti lety.



16. hráčka světa Muguruzaová prošla do finále bez boje poté, co kvůli problémům se zády před zápasem odstoupila její semifinálová soupeřka Viktoria Azarenková. Běloruska nastoupila s bolestmi zad už do včerejšího čtvrtfinále proti Elině Svitolinové, nejvýše nasazenou Ukrajinku přesto dokázala přehrát.



Sedmadvacetiletá Muguruzaová, která má na kontě stejně jako Kvitová dva grandslamové triumfy, bude v sobotu usilovat o svůj osmý titul. Letos už si zahrála finále na Yarra Valley Classic v Melbourne, kde podlehla světové jedničce Ashleigh Bartyové. Na následném Australian Open po suverénním postupu do osmifinále neproměnila dva mečboly proti pozdější šampionce Naomi Ósakaové.



Muguruzaová je v Dauhá bez trenérky Conchity Martínezové, která měla po příletu do Kataru pozitivní test na Covid-19 a s lehkými příznaky musela být izolována v nemocnici.



Deblovou soutěž na akci WTA 500 v katarském Dauhá ovládly Američanka Nicole Melicharová s Nizozemkou Demi Schuursovou. Nasazené dvojky ve finále porazily 6-2 2-6 10-8 dvojici Mónica Niculescuová a Jelena Ostapenková a získaly svůj druhý společný titul.