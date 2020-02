Kvitová v Dauhá zastavila Džabúrovou ve dvou tie-breacích. V semifinále vyzve Bartyovou

Petra Kvitová po dvou třísetových duelech se Španělkou Suárezovou a Lotyškou Ostapenkovou dnes poprvé nemusela do tří setů, nicméně i Ons Džabúrová ji potrápila a česká tenistka získala oba sety až v tie-breaku.



Osmá nasazená Češka do zápasu proti přemožitelce Kateřiny Siniakové a světové trojky Karolíny Plíškové vstoupila skvěle a ujala se vedení 4-1 s dvěma brejky v zádech. Jenže Džabúrová se vrátila do hry, česká tenistka za stavu 6-5 přišla už potřetí o podání a set získala až v tie-breaku.



Ve druhém setu Kvitová naopak prohrávala 1-3, v bouřlivé atmosféře ale dokázala skóre otočit. Připsala si tak jubilejní 300. výhru na tvrdém povrchu na okruhu WTA.







"Mám radost, že jsem oba tie-breaky zvládla a něco vylepšila," řekla na webu WTA Kvitová. "Jsem ráda, že jsem to dneska zvládla, protože je to velmi dobrá hráčka. Umí fantasticky zahrát kraťasy, které vůbec nevidíte," přidala Kvitová.



Další soupeřkou šampionky z roku 2018 bude světová jednička Ashleigh Bartyová, která porazila 6-1 6-7 6-2 Garbině Muguruzaovou ze Španělska. S australskou soupeřkou má Kvitová vyrovnanou bilanci 4-4, ale už čtyřikrát po sobě (za poslední rok) s ní prohrála. Naposledy ve čtvrtfinále letošního Australian Open.



"Mám pocit, že Ash je teď pro mě jediná hráčka na okruhu," připomněla Kvitová se smíchem nedávný vzájemný zápas. "Umí hru pěkně namixovat, ale dnešní zápas mě na to dobře připravil," dodala česká tenistka.





• WTA PREMIER 5 DAUHÁ •

Katar, tv. povrch, 3.240.445 dolarů

čtvrteční výsledky (27. 02. 2020) • Dvouhra - čtvrtfinále • Kvitová (8-ČR) - Džabúrová (Tun.) 7-6(2) 7-6(4) Bartyová (1-Austr.) - Muguruzaová (11-Šp.) 6-1 6-7(4) 6-2 Kuzněcovová (Rus.) - Bencicová (4-Švýc.) 6-4 6-4 Sabalenková (Běl.) - Saisai Zheng (Čína) 3-6 7-6(2) 6-3 • Čtyřhra - semifinále • Strýcová/Su-Wei Hsieh (1-ČR/Tchaj-wan) - Krejčíková/Siniaková (4-ČR) 6-4 4-6 12-10