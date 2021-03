Kvitová v Dauhá zdolala Kontaveitovou. Karolína Plíšková schytala výprask a české derby nebude

Petra Kvitová i na předchozích dvou letošních turnajích (generálka v Melbourne a Australian Open) začala vítězně, ale až v Dauhá dokázala porazit dvě soupeřky po sobě. Šampionka ročníku 2018 a loňská finalistka do turnaje vstoupila hladkou výhrou nad Anastasií Pavljučenkovovou a na ni dnes navázala skalpem Anett Kontaveitové, kterou za necelé dvě hodiny zdolala 6-3 3-6 6-2 a upravila s ní bilanci na 5-2.

Třicetiletá Češka i přes ztrátu jednoho servisu v úvodním dějství dominovala, jenže poté z její rakety začaly přibývat nevynucené chyby. Nasazená čtyřka ve druhé sadě celkem čtyřikrát přišla o podání a rozhodujícímu setu se nevyhla. V něm se dostala do slibného vedení 3-0 a i když si pak servis udržela už jen v samotném závěru, náskok hájila.

