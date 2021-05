Kvitová v Madridu nestačila na Bartyovou, ve čtvrtfinále vypadla i Muchová

Petra Kvitová tak i na svém druhém oblíbeném antukovém podniku vypadla ve čtvrtfinále, nedávno ve Stuttgartu nevyužila mečboly proti Elině Svitolinové a neobhájila předloňský triumf.

Chuť si příliš nespravila ani v Madridu, kde je se třemi triumfy (2011, 2015 a 2018) a nynější bilancí 32-8 nejúspěšnější hráčkou v historii. Vítězka z let 2011, 2015 a 2018 si letos odbyla svou 11. účast na Mutua Madrid Open a do čtvrtfinále prošla již pošesté.

A teprve podruhé v něm neuspěla, předloni před branami semifinále skončila po porážce s pozdější šampionkou Kiki Bertensovou a letos byla nad její síly světová jednička Ashleigh Bartyová, která po vítězství 6-1 3-6 6-3 srovnala vzájemnou bilanci na 5-5 a zvládla i desátý letošní souboj s hráčkami Top 20.

Kvitové vůbec nevyšel vstup do zápasu, na výsledkovou tabuli se dostala až za stavu 0-5. Z výprasku v úvodním dějství se ale rychle vzpamatovala a po hodině a sedmi minutách bylo srovnáno. Jednatřicetiletá Češka si však nechala utéct i začátek rozhodujícího setu, poté snížila z 0-3 na 2-3, jenže brejk nepotvrdila. Za stavu 2-5 sice ještě odvrátila oba mečboly, ale Bartyová si svůj servis suverénně pohlídala a využila v pořadí čtvrtý mečbol.

Pětadvacetiletá Bartyová je první australskou semifinalistkou Mutua Madrid Open po pěti letech (Samantha Stosurová). Na evropských antukách vítězka předloňského French Open a generálky ve Stuttgartu neprohrála už 15 utkání v řadě. Letos je v semifinále počtvrté a všechna předchozí přetavila v triumf (generálka v Melbourne, Miami a Stuttgart).

Ve svém prvním madridském semifinále bude čelit Paule Badosaové. Třiadvacetiletá Španělka letos na antuce i podruhé porazila Belindu Bencicovou, světovou jedenáctku ve svém největším čtvrtfinále v kariéře přehrála 6-4 7-5, stala se první divokou kartou a domácí hráčkou v semifinále prestižní akce WTA 1000 a zajistila si premiérový posun do Top 50 žebříčku WTA.

V čtvrtfinále skončila i poslední česká naděje Karolína Muchová. Ta nastoupila pouhých 16 hodin po včerejší vítězné třísetové bitvě se Sakkariovou proti Anastasii Pavljučenkovové a byť měla v prvním i druhém setu šance, ve dvou tie-breacích prohrála.

Muchová v utkání s Pavljučenkovovou, přemožitelkou Karolíny Plíškové z druhého kola, nedokázala dokončit sety. V prvním nejdříve nenechala Rusku za stavu 4-5 set dopodávat, ale za stavu 6-5 nevyužila při podání soupeřky tři setboly a tie-break ztratila 4-7.

Ve druhém setu Muchová odskočila do vedení 4-1 a dvěma brejky v zádech, ale za stavu 5-4 ani 6-5 při svém servisu neuspěla. Pavljučenkovová vždy zahrála odvážně a pomáhala si vítěznými údery, kterých nastřílela celkem 29. Tie-break tentokrát Muchová prohrála jasně 2-7.

Pavljučenkovová se o finále utká s Arynou Sabalenkovou (h2h 1-0). Běloruská tenistka do semifinále postoupila se ztrátou pouhých 13 gamů ve čtyřech zápasech, v boji o něj jí dnes cestu k vítězství usnadnila její ještě donedávna deblová partnerka Elise Mertensová, která za stavu 1-6 a 0-4 vzdala kvůli zranění levého stehna. Světová sedmička Sabalenková ve Španělsku zaútočí už na třetí finále v roce 2021.

V semifinále čtyřhry jsou Barbora Krejčíková s Kateřinou Siniakovou. Turnajové dvojky ve čtvrtfinále porazily čínský pár Shuai Zhang a Yifan Xu jednoznačně 6-1 6-0.