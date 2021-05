Kvitová v Madridu zdolala Kuděrmetovovou, ve čtvrtfinále vyzve Bartyovou

Petra Kvitová si tak i na svém druhém letošním antukovém turnaji zahraje čtvrtfinále. Před několika dny ve Stuttgartu v něm nestačila na Elinu Svitolinovou a neobhájila předloňský triumf.

Na svém dalším oblíbeném podniku v Madridu, kde je se třemi triumfy (2011, 2015 a 2018) a nyní již 32 výhrami nejúspěšnější hráčkou v historii turnaje, se mezi nejlepší osmičku dostala po skreči krajanky Marie Bouzkové, skalpu Angelique Kerberové a dnešním vítězství 6-3 4-6 6-4 nad Veronikou Kuděrmetovovou.

Premiérový souboj s Ruskou, která ovládla generálku v Charlestonu a získala svou premiérovou trofej na okruhu WTA, měla dlouho pod kontrolou. Za stavu 4-4 ve druhé sadě však nevyužila dva brejkboly, v následujícím gamu soupeřce nabídla vůbec první brejkbol a zároveň setbol a ta se šance chopila.

Také rozhodující dějství rozklíčoval jediný brejk, ten Kvitová slavila ve třetím gamu, přičemž v předchozí hře sama musela jednu hrozbu likvidovat. O pár gamů později přišly ještě dvě, ale i s nimi si dokázala poradit a po dvou hodinách utkání ukončila sedmým esem.

32nd match win in Madrid @Petra_Kvitova outlasts Kudermetova to advance to the @MutuaMadridOpen quarterfinals for the 6th time! pic.twitter.com/Wv4w38DFKF