Kvitová v Miami po bitvě podlehla Svitolinové. Vondroušová uhrála jen tři gamy

Petra Kvitová v Miami odehrála svůj první turnaj od skreče v Dubaji, kam dorazila po triumfu v Dauhá. Zatímco v úvodních dvou zápasech dominovala a nedala šanci Alizé Cornetové ani šampionce ročníku 2017 Johanně Kontaové, na Elinu Svitolinovou v téměř dvouapůlhodinové bitvě nestačila 6-2 5-7 5-7 a prohrála s ní podruhé v řadě.

Favorizovaná dvojnásobná wimbledonská vítězka přitom měla nakročeno k dalšímu dvousetovému vítězství. Do utkání sice měla pomalejší vstup, ale po odvrácených brejkbolech ve třetím gamu se rozjela a ve zbytku setu světové pětce povolila jedinou hru. Ve druhé sadě však přišlo zhoršení na returnu, Kvitová se nedostala k jediné brejkbolové šanci a za stavu 5-5 sama zaváhala.

V rozhodujícím dějství už Kvitová působila vyčerpaně, přesto sebrala všechny zbytky sil, dokázala smazat manko dvou brejků a otočit stav 0-3 15-40. Svitolinové se ovšem podařilo srovnat na 4-4 a Kvitovou znovu zradilo podání. Soupeřce sice nedovolila utkání dopodávat, jenže v následujícím gamu opět ztratila servis, Ukrajinka už druhou šanci zápas ukončit nepromarnila a svůj první souboj s hráčkami Top 10 od Turnaje mistryň 2019 zvládla.

Svitolinová si od loňského restartu už šestkrát zahrála čtvrtfinále, ale uspěla v něm pouze loni na menší antukové akci ve Štrasburku, kde nakonec brala titul. O své první letošní semifinále a premiérové v Miami bude útočit proti Anastasiji Sevastovové, nebo Aně Konjuhové.

