Kvitová v Miami postoupila do čtvrtfinále a vyrovnala maximum. Krejčíková a Vondroušová vypadly

Petra Kvitová letos v Miami neztratila ještě ani set. Po krajance Lindě Noskové a Chorvatce Donně Vekičové si poradila i s v životní formě hrající Varvarou Gračovovou. O 11 let mladší soupeřku, která neprohrála 10 setů v řadě a z posledních 16 zápasů jen dvakrát prohrála, zdolala po více než dvou hodinách boje 7-5 7-6.



V prvním setu zkušená Češka odvrátila všech pět brejkbolů ve třech různých gamech a byť dlouho neměla na returnu šanci, v jedenáctém gamu udeřila a ujala se vedení. Ve druhé sadě prohrávala 0-3 a čelila dalšímu brejkbolu, ale servis udeřila a ze stavu 2-5 se vrátila do hry. V tie-breaku sice neudržela vedení 5-1, ale do třetího dějství nemusela.



33letá rodačka z Bílovce hraje v Miami potřinácté v kariéře a počtvrté, z toho potřetí za poslední čtyři ročníky, nechybí ve čtvrtfinále. Dál se ale ještě nikdy na březnových akcích WTA 1000 USA nedostala, čtvrtfinále je jejím maximem i v Indian Wells.







O premiérové semifinále si dvojnásobná wimbledonská šampionka zahraje s Jekatěrinou Alexandrovovou (h2h 1-0). Ta hrála s Biancou Andreescuovou 7-6 a 0-2 ve chvíli, kdy si Kanaďanka velmi bolestivě podvrtla kotník a okamžitě musela vzdát. Kurt opustila se slzami v očích na vozíčku.



Vítězku US Open 2019 Andreescuovou často brzdí vážná zranění. V Miami startovala potřetí a potřetí skrečovala rozehraný zápas - před čtyřmi lety vzdala osmifinále kvůli bolestem ramena a předloňské finále nedohrála rovněž kvůli podvrtnutí kotníku. Celkově skrečovala popáté v kariéře.

Not sure what happened, get well soon Bianca. pic.twitter.com/4WocvRqmJh — Eric Joel P. (@ejporrasc) March 28, 2023

Sad scenes as Bianca Andreescu is forced to retire due to an ankle injury and leaves the court on a wheelchair



Ekaterina Alexandrova advances to the #MiamiOpen Quarterfinals with a 7-6 (0), 0-2 ret. win. pic.twitter.com/efAcBJukfn — Tennis Channel (@TennisChannel) March 28, 2023

Mortifying scenes in Miami as Bianca Andreescu falls and hurts herself.



This audio is heartbreaking to listen to.



“I’ve never felt this kind of pain before.”



Bianca does not deserve this again.



pic.twitter.com/r7ZnJTUi6P — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) March 28, 2023



Markéta Vondroušová letos na pěti ze šesti turnajů vyhrála minimálně dva zápasy a na březnových akcích WTA 1000 v Indian Wells i v Miami dokonce vždy přes tři soupeřky proplula do osmifinále.



V něm už ale ani jednou neuspěla. Na Floridě, kde v prvních třech utkáních ztratila jen 14 gamů, nestačila na Soranu Cirsteaovou. Rumunce, která včera vyřadila i Karolínu Muchovou, podlehla 6-7 4-6 a prohrála druhý ze tří vzájemných duelů.



Přestože 23letá rodačka ze Sokolova v zápase velmi dobře podávala, dvě zaváhání na servisu jí připravily o veselejší výsledek. Sice v jedenácté hře zaznamenala první brejk, ale potvrdit ho a uzavřít úvodní set při svém podání nedokázala. Druhé zaváhání na servisu v sedmém gamu druhé sady jí pak stálo celý zápas.



Vondroušová startovala v Miami počtvrté a potřetí v řadě nechyběla v osmifinále, vyrovnat své maximum z roku 2019 ale nedokázala.



32letá Cirsteaová postoupila do čtvrtfinále turnaje WTA 1000 znovu po dvou týdnech, v Miami neztratila ještě ani set. Z posledních devíti zápasů prohrála pouze se světovou jedničkou Igou Šwiatekovou.

YET to drop a set @sorana_cirstea takes out Vondrousova 7-6(3), 6-4 to reach her first quarterfinal in Miami where she will face either Krejcikova or Sabalenka...#MiamiOpen pic.twitter.com/WM02HKNgEP — wta (@WTA) March 27, 2023



O postup do semifinále se bývalá 21. hráčka světa Cirsteaová utká s vítězkou duelu se světovou dvojkou Arynou Sabalenkovou, která znovu po dvou týdnech vyřadila Barboru Krejčíkovou.



Česká tenistka hrála s rodačkou z Minsku na třetím turnaji po sobě a podruhé prohrála. Po úspěchu v Dubaji a porážce na předchozím turnaji v Indian Wells tentokrát vítězce Australian Open podlehla hladce za 67 minut 3-6 2-6.



27letá Krejčíková, jež při svém únorovém tažení za titulem v Dubaji Sabalenkovou porazila jako první hráčka v sezoně, nedokázala na rozdíl od předchozích duelů výborně podávající soupeřce vzdorovat. Zatímco ve třech z celkově čtyř dosavadních vzájemných zápasů, včetně obou letošních, se rozhodovalo ve třech setech, tentokrát měla Běloruska jasně navrch.



Světová třináctka Krejčíková si proti Sabalenkové vypracovala v prvním setu jediný brejkbol, který ale nevyužila. Úvodní sadu tak rozhodl jediný úspěšný brejk Bělorusky, ve druhé sadě Krejčíková přišla o podání dvakrát, nabrala ztrátu 1-5 a šanci na návrat do zápasu už nedostala.

A nice embrace between two champs



[2] @SabalenkaA continues her dominant form defeating Krejcikova, 6-3, 6-2. Will now face Cirstea in the QF's #MiamiOpen pic.twitter.com/TsuDpUTg19 — wta (@WTA) March 28, 2023

Martina Trevisanová na Floridě překvapila výhrou 6-3 6-3 nad Lotyškou Jelenou Ostapenkovou a v 29 letech postoupila poprvé do čtvrtfinále turnaje na tvrdém povrchu.



V něm italská tenistka vyzve rozjetou Kazašku Jelenu Rybakinovou, nebo Belgičanku Elise Mertensovou.