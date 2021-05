Kvitová v Římě nastartovala obrat proti Linetteové kanárem

WTA ŘÍM - Petra Kvitová zvládla vstup i do čtvrtého letošního turnaje na antuce. Na úvod podniku WTA 1000 v Římě se parádně vzpamatovala z nepovedeného vstupu do zápasu proti Polce Magdě Linetteové, kterou porazila 1-6 6-0 6-2. O postup do osmifinále si zahraje se Zvonarevovou, nebo McHaleovou.