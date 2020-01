Kvitová ve větrném Melbourne po bitvě prošla do třetího kola. Krejčíková a Kristýna Plíšková vypadly

Petra Kvitová si loni na Australian Open zahrála své třetí kariérní grandslamové finále, v němž nestačila na Naomi Ósakaovou a svou sbírku grandslamových trofejí nerozšířila.

Dvojnásobná wimbledonská šampionka, která letošní sezonu odstartovala semifinálovou účastí v Brisbane a posléze se odhlásila z Adelaide, za obhajobou loňského finále vykročila suverénním vítězstvím nad trápící se krajankou Kateřinou Siniakovou.

V dnešním utkání druhého kola se ale naopak velmi trápila. Její hře nesvědčil nepříjemný vítr ani skvěle hrající Paula Badosaová, jež se v pondělí dočkala svého vůbec prvního vítězství v hlavní soutěži grandslamů.

Kvitová musela v souboji s 22letou Španělkou otáčet nepříznivý vývoj v obou setech. V úvodním dějství prohrávala 2-4 15-40, soupeřce ovšem nedovolila brejk potvrdit a nakonec úvodní sadu urvala na svou stranu.

Skoro hodinu musela česká favoritka bojovat i ve druhém setu, který byl ještě komplikovanější. Kvitová v něm neudržela náskok brejku a za stavu 4-5 čelila třem setbolům v řadě. Všechny hrozby však zlikvidovala a v dalších dvou gamech už měla navrch.

"Nebylo to snadné, odehrála dobrý zápas," řekla dvojnásobná vítězka Wimbledonu Kvitová na kurtu o Badosaové, které při odchodu do šatny zatleskala. "Dostat se na grandslamu do třetího kola je vždycky fajn," dodala Češka s úsměvem.

O postup do osmifinále se světová osmička Kvitová utká s Jekatěrinou Alexandrovovou, která po setech 6-1 6-3 vyřadila českou kvalifikantku Barboru Krejčíkovou a zaznamenala už 12. vítězství v řadě.

Krejčíková, jež na šestý pokus prošla kvalifikací úvodního grandslamu sezony a vůbec poprvé vyhrála zápas hlavní soutěže na podnicích velké čtyřky, byla proti letos neporažené Rusce bez šance. V utkání plném nevynucených chyb z obou stran si sice vypracovala čtyři brejkboly, nicméně ani jednu šanci neproměnila a sama nedokázala jediný ze čtyř brejkbolů odvrátit.

Alexandrovová na konci loňské sezony úspěšně obhájila triumf na halové akci WTA 125k v Limoges a v úvodním týdnu letošního tenisového roku v Shenzhenu slavila premiérový titul na okruhu WTA. Kvitovou vyzve poprvé.

Kristýna Plíšková se dostala na kurt k utkání prvního kola až dnes. V něm nestačila 6-4 3-6 1-6 na Heather Watsonovou a neobhájí loňské druhé kolo. Sedmadvacetiletá rodačka z Loun po necelé hodině vydřela vedení 1-0 na sety, ale od té doby byla na kurtu lepší hráčkou britská tenistka.

Plíšková se v úvodním týdnu sezony v Shenzhenu po skvělých výkonech probojovala až do semifinále, jenže na dalších dvou turnajích se jí nedařilo.

O postup do třetího kola budou zítra bojovat Karolína Plíšková a Karolína Muchová. Loňská semifinalistka Plíšková bude čelit Němce Siegemundové, Muchová se střetne s Američankou Bellisovou.