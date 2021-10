Kvitová zahájila poslední turnaj sezony hladkou výhrou, vítězka US Open Raducanuová se vrátila porážkou

WTA INDIAN WELLS - Petra Kvitová v Indian Wells vstoupila do svého posledního turnaje v sezoně snadnou výhrou nad Nizozemkou Arantxou Rusovou a může se připravovat na souboj s dvojnásobnou šampionkou Viktorií Azarenkovou. První zápas po senzačním triumfu na US Open nezvládla britská teenagerka Emma Raducanuová, jež nestačila na Aliaksandru Sasnovičovou.

Petra Kvitová vyrazila do Spojených států amerických kvůli jedinému turnaji, po kterém ukončí sezonu. V Indian Wells, kde se letos hraje netradičně až v říjnu místo března, chce před zimní pauzou nechat poslední zbytky sil a při nejmenší vyrovnat svůj nejlepší výsledek z let 2013 a 2016. Tehdy vypadla ve čtvrtfinále.



Vstup do soutěže na rozdíl od předloňského ročníku, kdy se v Kalifornii hrálo naposledy, bez problémů zvládla. S Nizozemkou Arantxou Rusovou. si v prvním vzájemném duelu poradila hladce 6-2 6-2.



Jednatřicetiletá Kvitová v prvním vzájemném zápase s o rok mladší Rusovou neztratila podání a po prvním servisu získala 21 z 23 míčů. Sama vzala 68. hráčce žebříčku podání dvakrát v každém setu a do třetího kola postoupila za hodinu a čtvrt.



Příští soupeřkou sedmé nasazené Češky bude v kalifornské poušti bývalá světová jednička Viktoria Azarenková, s níž vede ve vzájemné bilanci 5-3. Běloruská šampionka z let 2012 a 2016 ve svém zahajovacím duelu prohrávala s Magdou Linetteovou 2-5, pak ale získala osm gamů v řadě a Polka za stavu 5-7 a 0-3 kvůli zranění kotníku vzdala.

První představení po senzačním triumfu na US Open nevyšlo Emmě Raducanuové. Osmnáctiletá Britka podlehla 2-6 4-6 Bělorusce Aliaksandře Sasnovičové, jež zaznamenala teprve druhý letošní skalp hráčky Top 50.



"Byl to teprve můj třetí letošní turnaj WTA. Jsem ještě hodně nezkušená, nechci věci uspěchat a tlačit na sebe," uvedla Raducanuová, jež v New Yorku před měsícem vyhrála grandslamový turnaj jako první hráčka z kvalifikace.







Naopak poražená finalistka US Open Leylah Fernandezová návrat na kurty zvládla. 19letá Kanaďanka odstartovala vítězstvím 6-2 6-3 nad Francouzkou Alizé Cornetovou.



Poprvé od US Open se na kurtu objevila také světová sedmnáctka Simona Halepová, která se v mezidobí vdala. Rumunská šampionka z roku 2015 odstartovala výhrou 7-6 6-1 nad Ukrajinkou Martou Kosťjukovou.







Předloňské semifinále nebude obhajovat Švýcarka Belinda Bencicová. Světová desítka a olympijská vítězka se odhlásila před svým úvodním duelem kvůli zranění pravého kolena, které jí už před týdnem nedovolilo dohrát čtvrtfinále v Chicagu. Její náhradnice Slovenka Kristína Kučová pak nestačila na domácí Shelby Rogersovou.



Ve čtyřhře uspěly předloňské finalistky Barbora Krejčíková a Kateřina Siniaková. Turnajové jedničky porazily 10-2 v super tiebreaku dvojici Viktorija Golubicová a Jil Teichmannová, s níž se mohou střetnout za měsíc v utkání proti Švýcarsku ve skupině finálového turnaje Billie Jean King Cupu v Praze, a přerušily minisérii dvou porážek.



Druhé kolo bylo v pátek konečným pro Terezu Martincovou, jež nepřekvapila proti Ukrajince Elině Svitolinové. Barbora Krejčíková, Karolína Plíšková a Kateřina Siniaková budou o postup do 3. kola usilovat v sobotu.