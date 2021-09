Kvitová zvládla čtvrtfinále proti Teichmannové. Martincové už došly síly

Petra Kvitová po úvodní třísetové výhře nad Ruskou Anastasií Potapovovou zvládla čtvrtfinále s Jil Teichmannovou mnohem jistěji. Švýcarku, které v březnu vzdala zápas v Dubaji, porazila 6-4 6-4.

31letá Češka se v úvodu svého druhého zápasu na J&T Banka Ostrava Open opírala především o výborný servis. S jeho pomocí odvrátila ve čtvrtém gamu čtyři brejkboly. V koncovce sady pak zpřesnila hru od základní čáry a získala tři hry za sebou, přičemž švýcarské soupeřce nedala šanci na obranu.

Teichmannová odchodem do šatny prodloužila pauzu mezi sety a přibrzdila rozjetou dvojnásobnou wimbledonskou šampionku. Kvitová ztratila hned své první podání ve druhé sadě, ale pak se znovu dostala do rytmu a otočila na 4-2. Za stavu 5-4 proměnila přímým bodem z podání druhý mečbol.

"Při odvrácení brejkbolů jsem si pomohla servisem, to byl dneska klíč k výhře. Ona taky dobře podávala. Výborně variuje servis, jako levačka má jinou rotaci. Musela jsem si na to zvyknout," popisovala Kvitová důležité momenty utkání.

"Ona hraje trošku jinak. Začátek asi nebyl úplně ideální, ale čím jsem hrála déle, tím jsem hrála lépe. Věděla jsem, že ty výměny budou dlouhé. Myslím, že jsem to ve finále zvládla dobře," radovala se rodačka z nedalekého Bílovce.

Mezi posledními čtyřmi je letos na okruhu teprve potřetí. V Dauhá to v březnu nakonec dotáhla k titulu, v Bad Homburgu v červnu na trávě prohrála v semifinále s Němkou Angelique Kerberovou.

"Být v semifinále je skvělé, hlavně se představit před domácím publikem je fajn. Mám tu rodinu, mám tu bratry. To je zpestření, které za celý rok rok nemám. Toho si vážím, že vždycky přijedou a fandí mi. Já jsem ráda, že jsem dneska podala takový výkon, jaký jsem podala, a že to mohli vidět," řekla novinářům.

O celkově 39. finále, v němž by usilovala o 29. titul, si Kvitová zahraje s Anett Kontaveitovou. S 25letou Estonkou vede ve vzájemné bilanci 5-2, naposledy s ní hrála letos v Dauhá na cestě za svým posledním triumfem.

Kontaveitová ve večerním čtvrtfinále porazila olympijskou vítězku a světovou jedenáctku Belindu Bencicovou, s níž vyhrála i druhý vzájemný duel. Po loňské demolici na Australian Open dnes Švýcarku přehrála 6-4 6-3 po velmi dobrém výkonu a také díky 29 winnerům a pouze 19 nevynuceným chybám.

"Dnes se mi opravdu dařilo. Až na ten malý propad na konci prvního setu mi téměř všechno vycházelo. Ale rychle jsem se z toho dostala," pochvalovala si Kontaveitová, která v prvním setu od stavu 5-1 prohospodařila náskok dvou brejků.

Magnificent



Anett Kontaveit takes the last spot in the semifinals. She defeats Bencic 6-4, 6-3 !#OstravaOpen pic.twitter.com/1J39LEzVmM — wta (@WTA) September 24, 2021

Naopak ve čtvrtfinále skončila cesta Terezy Martincové. Na divokou kartu statující Češka v dnešním utkání nestačila na čtvrtou nasazenou Marii Sakkariovou a řecké soupeřce podlehla 5-7 3-6.

Martincová ztratila servis v první hře zápasu. Pak sice podání držela jistě, ale ač se Sakkariové nedařil první servis, dlouho se nemohla prosadit na returnu. To se povedlo až brejkem na 5-5, vzápětí však po chybách přišla o game na 5-6 a napodruhé už Řekyně set dokončila.

"Je jednou z nejlíp servírujících hráček na okruhu a ani jsem nepociťovala, že jí v prvním setu první servis moc nešel. Má obrovský tlak i z druhého," řekla Martincová.

Ve druhém setu se projevila domácí hráčkou opakovaně avizovaná únava. S publikem v zádech sice Martincová bojovala, ve výměnách držela s favoritkou krok, ale síly na obrat neměla. Zvláště, když přišla o servis na 1-2 a Sakkariová pak už podávala svůj vysoký standard.

"Měřit síly se špičkou, když nejsem úplně ready, je nesmírně těžké, ale byly tam kvalitní výměny," uvedla česká tenistka. "Přijdu si jako parní lokomotiva, chvilku mi trvá, než se rozběhnu, a bez prvotní dynamiky to jde těžko," odvětila, jak reagovala na "kraťasy" Sakkariové.

Zápas Martincová prohrála za hodinu a půl. Po prvním čtvrtfinále na turnaji kategorie WTA 500 si ale vylepší žebříčkové maximum a posune se na 53. místo pořadí dvouhry. "Sezona je průlomová, dostala jsem se do stovky a daří se mi prodat, co jsem natrénovala," řekla.

Přes únavu plánuje odletět do Chicaga, kde by měla hrát příští týden další turnaj. "Sáhla jsem si na dno sil a nevím, co to se mnou udělá, ale řekla jsem si, že tam odjedu," uvedla Martincová, která plánuje hrát ještě turnaje v Indian Wells, Moskvě a Courmayeuru.

Sakkariová se v semifinále střetne s Igou Šwiatekovou (h2h 1-0), kterou v červnu porazila ve čtvrtfinále antukového French Open zatarasila jí cestu za obhajobou titulu. Nejvýše nasazená Polka si ve čtvrtfinále poradila 7-6 6-2 s Kazaškou Jelenou Rybakinovou.

"Dnes mi pomohl servis. Neměla jsme po něm přímé body, ale vytvářela jsem si dobrou pozici do výměn", řekla Šwiateková po 33. výhře v sezoně. V zápase přitom zahrála jen 12 winnerů a spáchala dvojnásobné množství nevynucených chyb.