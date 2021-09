Kvitová zvládla derby s Kr. Plíškovou a vyzve přemožitelku Siniakové. O postup bude hrát ještě Kar. Plíšková

US OPEN - Petra Kvitová dle očekávání zvládla derby s Kristýnou Plíškovou, své krajance a kvalifikantce za necelou hodinu a půl nenabídla jediný brejkbol. Ve třetím kole narazí na Marii Sakkariovou, dnešní přemožitelku Kateřiny Siniakové. V noci o postup zabojuje ještě česká jednička a finalistka z roku 2016 Karolína Plíšková.

Petra Kvitová na své poslední generálce v Cincinnati bez ztráty setu přehrála Madison Keysovou, Ons Džabúrovou i Veroniku Kuděrmetovovou, ale ve čtvrtfinále musela kvůli žaludečním potížím vzdát.

V New Yorku ji však žádný zdravotní problém nelimituje a nasazená desítka potvrzuje zlepšenou formu. Vítězka letošního podniku v Dauhá na úvod smetla Polonu Hercogovou a dnes v českém derby přehrála 7-6(4) 6-2 Kristýnu Plíškovou a znovu se ve vzájemné bilanci ujala vedení.

V úvodním dějství obě aktérky excelovaly na servisu, k vidění nebyl jediný brejkbol a v tie-breaku byla o něco lepší favorizovaná Kvitová. Ta v nastoleném řádu pokračovala i ve druhé sadě, ani v ní nečelila brejkbolu a dvakrát slavila brejk. K postupu si pomohla devíti esy a 71% úspěšností trefených prvních podání.

"První set byl klíčem k tomu druhému," řekla Kvitová, která je letos na grandslamech ve třetím kole poprvé. "Výborně podávala a hrála dobrý zápas," ocenila po souboji levaček svou krajanku a dodala: "Jsem spokojená se svým výkonem i jak jsem to zvládla v hlavě."

Plíšková si před dvěma dny proti Dance Koviničové připsala své první vítězství v hlavních soutěžích na tvrdém povrchu od loňského ledna. Včetně kvalifikace v New Yorku zvládla čtyři zápasy a po dlouhé době předvedla výkony, na které jsme u rodačky z Loun byli zvyklí, než vstoupila do dlouhé krize, která zapříčinila její pád do druhé stovky žebříčku.

Kvitová si o svou sedmou účast ve druhém týdnu US Open mohla zahrát s další krajankou. Kateřina Siniaková však nestačila na Marii Sakkariovou. Dvojnásobná wimbledonská šampionka Řekyni porazila letos ve Stuttgartu a ve vzájemné bilanci vede těsně 3-2.

Kateřina Siniaková na posledních sedmi akcích vyhrála minimálně dva zápasy, na US Open však tuto sérii neprotáhla. Ve druhém kole prohrála 4-6 2-6 s Marií Sakkariovou, se kterou se i počtvrté potkala na grandslamech, ale v dnešním duelu plném nevynucených chyb z obou stran na vítězství z Australian Open 2018 a French Open 2019 nenavázala.

O vítězce úvodního dějství rozhodla až koncovka. Siniaková se dotáhla z 2-4 na 4-4, následující dva gamy ovšem patřily nasazené Sakkariové. Rodačka z Hradce Králové mohla vývoj zápasu otočit, jenže na začátku druhé sady nevyužila dva gameboly na 3-1 a ve zbytku utkání i kvůli velkému počtu chyb neuhrála jediný game.

Řecká jednička bude o vyrovnání svého maxima i loňského výsledku bojovat s Petrou Kvitovou, či Kristýnou Plíškovou. O postup dnes v noci zabojuje také Karolína Plíšková, na závěr programu se na centrálním dvorci utká s domácí Amandou Anisimovovou. Už včera do třetího kola postoupila Barbora Krejčíková, se kterou Siniaková tvoří deblový pár. Češky patří k největším favoritkám na triumf.

Anna Karolína Schmiedlová po šesti letech na US Open prošla do druhého kola hlavní soutěže, ale své grandslamové maximum nevyrovnala. Slovenská kvalifikantka podlehla 2-6 7-5 2-6 finalistce letošního French Open Anastasii Pavljučenkovové. Nasazená Ruska se v dalším kole utká s krajankou Varvarou Gračevovou, jež do třetího kola prošla i loni, a bude bojovat o svou první účast ve druhém týdnu amerického grandslamu po deseti letech.