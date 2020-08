Kyrgios: Hrát nebudu asi ani na French Open. Australian Open se možná vůbec neuskuteční

"Šance, že budu hrát v Evropě, je velmi malá. Popravdě řečeno téměř nebo vůbec žádná," řekl Kyrgios. Místo toho chce čas využít k tomu, aby byl doma s rodinou či přáteli a trénoval.

"Budu prostě jednat zodpovědně a vyčkávat, dokud nedojdu k názoru, že pro tenis nastaly lepší okolnosti," dodal.

French Open je na programu v náhradním termínu od 27. září. Na poslední srpnový den je naplánován začátek US Open v New Yorku, z něhož už se sedmý hráč světového žebříčku kvůli obavám z koronaviru a z úcty k obětem nákazy covidem-19 odhlásil.

Turnaj ve Flushing Meadows vynechají i obhájce titulu Rafael Nadal ze Španělska, světová devítka Francouz Gaël Monfils či světová jednička Australanka Ashleigh Bartyová.

Kyrgios příliš optimisticky nehledí ani k lednovému Australian Open. "V Melbourne jsou to teď smutné časy, takže si nejsem jistý, jestli se vůbec Australian Open bude konat," konstatoval Kyrgios v souvislosti s aktuálním nárůstem počtu případů nákazy v druhém největším australském městě.

Nick Kyrgios has been heard often during this pandemic, but this is the first actual interview I’ve seen with him in a while. pic.twitter.com/49dDCaSZdx