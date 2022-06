Kyrgios jako největší soupeř Djokoviče. Kdo uspěje na slavném Wimbledonu?

Největší tenisový svátek je za rohem a Novak Djokovič vyhlíží už sedmé oslavy v ikonickém All England Clubu. Do karet světové jedničky hraje Nadalovo zranění i absence několika hvězd v čele s králem Wimbledonu Rogerem Federerem. Naruší Srbovu nadvládu sebevědomý Nick Kyrgios? "Na trávě jsem nejdominantnější já," hlásá do světa australský svéráz.

Když zvedl nad hlavu trofej pro vítěze Wimbledonu naposledy, ztratil v sedmi zápasech jen dva sety. Ten první překvapivě hned na úvod s domácí divokou kartou Jackem Draperem, ten druhý pak v tie-breaku první sady finálového duelu. Ostatní tři sety už Novak Djokovič na slavném Centre Courtu zvládl proti Matteu Berrettinimu pohodlně 6-4 6-4 6-3 a oslavil šesté vítězství na nejslavnějším tenisovém turnaji světa.

"Jako sedmiletý kluk jsem si doma v Srbsku vytvořil z věcí, které jsem našel, improvizovanou trofej z Wimbledonu. Teď tady stojím a vyhrál jsem pošesté. To je neuvěřitelné," pronesl před rokem rodák z Bělehradu, který v Londýně zkompletoval čistý hattrick (2018, 2019 a 2021).

Teď, po turbulentním roce, cílí na další, už sedmý triumf na slavné anglické trávě, čímž by se jen na jediné vítězství přiblížil Federerovi a dorovnal Peta Samprase. A soupeři? Bez Federera, Medveděva a s polozničeným Nadalem vypadá jako nejtěžší zkouška Matteo Berrettini. Jenže ten zůstává skromný. "Nevím, jestli jsem favorit, protože tam prostě jsou Novak a Rafa. Nadal už letos vyhrál dva grandslamy a nikdo nečekal, že vyhraje v Austrálii," pronesl finalista posledního Wimbledonu a dodal: "Chtěl bych zase odehrát ve Wimbledonu dobrý turnaj a věřím, že to budou dva intenzivní týdny."

Jestli Berrettini dokáže navázat na jízdu z minulého roku, během níž vyřadil další žhavé adepty na nejvyšší umístění Félixe Augera-Aliassimeho či Huberta Hurkacze, ukáže čas.

O zajímavé příběhy však nebude nouze, neboť do role největšího vyzyvatele Novaka Djokoviče se staví Nick Kyrgios. Když se ho nedávno zeptali, koho považuje za nejdominantnějšího hráče na travnatém povrchu, odpověděl rázně: "Myslím, že jsem to já." To, že čerstvý člen sportovní agentury Naomi Ósakaové cílí právě na Wimbledon, naznačuje i skutečnost, že vynechal Roland Garros.

Zdá se, že Kyrgios pomalu dospívá a také potvrzuje, že ho tenis baví. "Něco je na téhle sezoně jiné. Myslím, že jsem opravdu ožil. Chci ukázat lidem, že stále mohu být mezi nejlepšími," pronesl sedmadvacetiletý tenista s pověstí bouřliváka.

Za pravdu mu však dávají i data. Letos ovládl domácí major v deblu a posbíral tři skalpy hráčů z Top 10: Caspera Ruuda, Andreje Rubleva a Stefanose Tsitsipase, kterého zdolal právě na trávě.

Stejně jako Kyrgios figuruje mezi nenasazenými i další velké jméno: Andy Murray. Před pár lety to vypadalo, že se už mezi elitu vrátit nedokáže. Jenže když přijde řeč na Wimbledon, nelze jeho dvojnásobného šampiona (2013 a 2016) opomenout. Skotský dříč je zpátky a nutno říct, že v opravdu dobré kondici. Například ve Stuttgartu letos došel až do finále.

Murrayho však zlobí stará známá slabina. Účast v Queen's Clubu odřekl pětatřicetiletý Skot kvůli zranění břišního svalu, které utrpěl při prohraném finále na stuttgartském podniku s Matteem Berrettinim. "Pozitivní je, že mohu trénovat. Jsou ale určité údery, které nemohu hrát, takže to očividně narušuje mou přípravu. Hojí se to, ale stále to není dokonalé," okomentoval Murray momentální zdravotní stav.

Pokud se dá dohromady, bude postrachem, vždyť na nejslavnější tenisovém majoru má impozantní bilanci 59 výher a 11 porážek (85% úspěšnost).



Šanci cítí benjamínek i polská hvězda

Za nástupce Rafaela Nadala je považován Carlos Alcaraz, který na Wimbledon vzpomíná dětskýma očima. Devatenáctiletý mladík z El Palmaru si vybavuje rok 2008. Tehdy mu sice bylo 5 let, ale epická pětisetová bitva Nadala s Federerem se pro něj jistě stala inspirací: "Všichni si dobře pamatují to finále mezi Rafou a Rogerem. Byl to jeden z nejlepších zápasů v historii. Jsou to historické zápasy a já věřím, že budu mít možnost podstoupit podobné takové výzvy," zmínil Španěl jeden ze dvou triumfů svého slavného krajana na jedinečné anglické trávě.

O Alcarazově hře na trávě se toho zatím moc neví. Z turnaje v Queensu se odhlásil kvůli problémům s loktem. Loni při premiéře ve Wimbledonu vypadl ve druhém kole po výprasku od Medveděva a letos se na trávě zatím neobjevil. Na sociálních sítích ale světu ukázal, že na ní poctivě trénuje: "Vyhrát Wimbledon? Samozřejmě si myslím, že je to možné. Pracuji na tom každý den, abych toho dosáhl. Doufám, že udělám radost všem obyvatelům Murcie."

O Berrettinim, Kyrgiosovi či Alcarazovi už řeč byla. Kdo další však může zkomplikovat Djokovičovi cestu za čtvrtým titulem v řadě? Z loňských semifinalistů vypadá letos lépe Hubert Hurkacz, Polsko v něm má aktuálně vedle Igy Šwiatekové další tenisovou hvězdu. Pětadvacetiletý rodák z Vratislavi se dostává do ideálního tenisového věku a v All England Clubu bude nasazeným hráčem číslo 7. Druhý z loňských semifinalistů Denis Shapovalov je aktuálně mimo Top 10.

Šance má určitě i další Kanaďan Félix Auger-Aliassime, který si loni na nejslavnějším majoru zahrál čtvrtfinále a aktuálně je na devátém místě žebříčku ATP. Díky absencím ale bude turnajovou šestkou.

Nelze zapomenout ani na Stefanose Tsitsipase, který má pro Wimbledon velmi dobře stavěné tělo a sobě vlastním stylem hry by mohl uspět. Jenže v Londýně se v jeho případě vždycky něco pokazilo. Ze čtyř účastí hned třikrát vypadl v prvním kole a maximem tak pro Řeka zatím zůstává účast v osmifinále. Nasazená čtyřka teď bude v Londýně usilovat o prolomení své wimbledonské kletby. Na trávě má letos bilanci 2-2.

Ze zadních řad by mohli překvapit loňský čtvrtfinalista Márton Fucsovics či Roberto Bautista, který se v roce 2019 dostal mezi poslední čtyři. Anglie bude jistě přát Cameronu Norriemu, který je nasazený jako číslo 10 a na trávě bude mít možná větší šance než antukář Casper Ruud. Otázkou ještě zůstává zdravotní stav Rafaela Nadala, který by v All England Clubu mohl zaútočit na třetí grandslam v jednom kalendářním roce!