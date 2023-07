Kyrgios má natržený vaz v zápěstí. Wimbledonské finále obhajovat nebude

Nick Kyrgios v úvodu sezony kvůli bolestem kolena přišel o domácí Australian Open a nakonec musel na operaci. O French Open ho pak připravilo zranění nohy, které utrpěl během loupežného přepadení ve vlastním domě.

První letošní zápas odehrál až 13. června ve Stuttgartu, kde prohrál hned v prvním kole s Yibingem Wu. Následně z Halle odstoupil kvůli obnoveným bolestem kolena, na Mallorce pak nehrál vinou bolesti pravého zápěstí a dnes oznámil, že právě kvůli zápěstí se nepředstaví ani na třetím grandslamu sezony ve Wimbledonu.

"Jsem opravdu moc smutný, že se musím odhlásit z letošního Wimbledonu. Ze všech sil jsem se snažil, abych byl po operaci zase připraven se vrátit na wimbledonské kurty. Během comebacku jsem ale ucítil nějakou bolest v zápěstí. Preventivně jsem šel na vyšetření a výsledkem je natržený vaz v zápěstí," oznámil Kyrgios.

"Snažil jsem se udělat maximum, abych byl schopný hrát a jsem teď zklamaný, když musím říct, že před Wimbledonem nebyl dostatek času to zvládnout," dodal osmadvacetiletý Australan.

Sorry to hear your news @NickKyrgios - wishing you a swift recovery and hope to see you back on our courts next year #Wimbledon pic.twitter.com/R0zl7i74Bd