Kyrgios na twitteru odstartoval finanční pomoc obětem požárů v Austrálii. Pomáhat bude každé eso

V Austrálii letos panuje neobvykle horké léto, padají teplotní rekordy a především jihovýchod Austrálie už měsíc sužují ničivé požáry. Vyžádaly si několik lidských životů, stovky zničených domovů a tisíce mrtvých zvířat.



Přírodní katastrofy tradičně zvednou vlnu solidarity a ani v tomto případě tomu není jinak. Finanční částkou budou pomáhat obětem i tenisté, kteří právě v Austrálii zahajují novou sezonu. Na sociálních sítích rozvířil tuto myšlenku Australan Nick Kyrgios.



"Určitě by šlo před Australian Open udělat exhibici, abychom získali peníze na pomoc obětem," vyzval dnes čtyřiadvacetiletý Kyrgios přes twitter Australský tenisový svaz.



A ten s odpovědí neotálel. "Zůstaň naladěn pro brzké oznámení, Nicku. Je skvělé mít tvou podporu," objevilo se na účtu Tennis Australia. S prohlášením přispěchal i předseda svazu Craig Tiley, který ubezpečil, že určitá forma pomoci bude následovat na každém turnaji během 'australského léta'.



Sám Kyrgios při čekání na další informace oznámil. že přispěje z vlastní kapsy.



"Začínám s podporou pro oběti požárů. Věnuju 200 australských dolarů (zhruba 3170 Kč) za každé eso, které trefím na všech letošních turnajů během australského léta," oznámil na twitteru Kyrgios, který bude v lednu startovat na ATP Cupu a na Australian Open.



I’m kicking off the support for those affected by the fires. I’ll be donating $200 per ace that I hit across all the events I play this summer. #MoreToCome #StayTuned — Nicholas Kyrgios (@NickKyrgios) January 2, 2020



A postupně ho podpořili jeho krajané, kteří chtějí také přispět svou pomocí.



"To se mi líbí. Já dám 250 dolarů za každé eso, protože si nemyslím, že trefím tolik es jako ty, kámo," pobavil dvacetiletý De Minaur.



"Já nejsem na úrovni jako vy, kluci, ale také chci přispět. Dám 100 dolarů za každé eso během australského léta," přidal se John Millman. "Jdu do toho s vámi, kluci. Také dám 100 dolarů za každé eso," napsal deblový specialista John Peers.

I like this I will go $250 per ace, just because I don’t think I’ll be hitting as many aces as you mate. #dropthehammer https://t.co/SxMPs3XQud — alex de minaur (@alexdeminaur) January 2, 2020



Tenisté příspěvky strhli i své krajanky Samanthu Stosurovou a Ellen Perezovou. "Za každé eso dám 200 dolarů na pomoc rodinám, hasičům a zvířatům postiženým touto katastrofou. Prosím, připojte se ke mě jakýmkoliv způsobem," uvedla pětatřicetiletá Stosurová.



A v pozdních večerních hodinách vydali prohlášení i pořadatelé ATP Cupu.



"Za každé eso darujeme 100 dolarů Červenému kříži na pomoc s bojem s touto katastrofou," oznámilo vedení nové soutěže družstev.



Během ATP Cupu, který se od zítra bude konat v Brisbane, Adelaide a Sydney, se očekává zhruba 1500 es, což by vyneslo příspěvek kolem 150.000 dolarů (2.380.000 Kč).



"Moc rád vidím, že ATP přišlo s tímto skvělým způsobem, jak pomoci obětem požárů. Budu se o esa snažit ještě více, když vím, že každé eso pomáhá," reagoval Jihoafričan Kevin Anderson.