Kyrgios pokračuje ve fenomenální formě, v Montréalu vyřadil světovou jedničku Medveděva! Skončili i Alcaraz a Tsitsipas

Nick Kyrgios v posledních týdnech prožívá vůbec nejlepší období své kariéry. Po senzačním Wimbledonu, kde ho až v jeho prvním grandslamovém finále zastavil Novak Djokovič, bez ztráty podání zvládl všech šest zápasů před týdnem ve Washingtonu a získal svůj sedmý titul a první po přesně třech letech.

Na vítězné vlně pokračuje na Masters v Montréalu, kde si na úvod poradil se Sebastiánem Báezem. Sedmadvacetiletý australský bouřlivák sice jednou zaváhal na servisu (po 73 vyhraných gamech), nicméně na další úctyhodnou sérii si dělá zálusk (nyní 21).

Dnes totiž bez ztráty podání a po obratu porazil 6-7(2) 6-4 6-2 obhájce titulu Daniila Medveděva, jemuž vrátil letošní porážku z Australian Open, a připsal si už osmé vítězství v řadě a 14. z posledních 15 duelů. Navíc zaznamenal svůj druhý skalp světových jedniček, první po osmi letech (Wimbledon 2014, Rafael Nadal). Nejlepšího ruského tenistu, který do Kanady rovněž dorazil po triumfu (Los Cabos, první v sezoně) a výrazně si zkomplikoval boj o tenisový trůn, přehrál už potřetí.

Kyrgios v úvodním dějství nevyužil dva setboly na returnu a po nepovedeném tie-breaku pustil Medveděva do vedení. Od začátku druhé sady ale bylo vidět, proč se mu letos tak daří. Rodák z Canberry totiž nepřestával bojovat, ještě svůj výkon pozvedl a set díky brejku v úvodní hře získal. V rozhodujícím dějství v prvním gamu na servisu odvrátil obě brejkbolové hrozby, jediné v dnešním utkání, a pak už měl zase jasně navrch.

"Hráli jsme spolu už počtvrté, docela se mi proti němu dařilo, ale on už mě taky porazil. Mám pocit, že jeden druhého známe velmi dobře. Před zápasem se nedívám na ranking, spíše na to, s kým budu hrát a co můžu čekat. Do dnešního zápasu jsem nastupoval s jasnou taktikou, snažil jsem se hrát agresivně i chodit po servisu na síť. Snad série ještě nekončí," řekl Kyrgios, jenž dnes nastřílel 37 vítězných úderů a jen 17 nevynucených chyb.

Bývalý 13. hráč světa se může od začátku června pyšnit vynikajícími výsledky, konkrétně semifinále ve Stuttgartu a Halle, finále Wimbledonu a triumfem ve Washingtonu. K tomu lze přidat deblové triumfy v posledních dvou týdnech v Atlantě a Washingtonu (premiérový double).

Postupem do osmifinále vyrovnal své maximum v tomto dějišti. O první čtvrtfinále na Canadian Open se utká s Alexem de Minaurem. S krajanem změří síly poprvé.



Alcaraz a Tsitsipas senzačně ztroskotali na prvním soupeři

Ještě před vyřazením Medveděva dohrál další z největších favoritů. Carlos Alcaraz při svém debutu na Masters v Montréalu překvapivě skončil hned po úvodním zápase, což se mu stalo teprve podruhé v letošní sezoně. Navíc v tomto roce poprvé nezvládl dva duely po sobě a před prohraným finále v Umagu měl po vyhraném úvodním setu bilanci 36-0.

Devatenáctiletý supertalent neuhájil náskok setu a brejku a nevyužil mečbol. Španěl měl ještě možnost utkání na poslední chvíli zvrátit, v předposledním gamu zlikvidoval čtyři mečboly a v závěrečném disponoval brejkbolem. S Tommym Paulem ale nakonec po třech hodinách a 20 minutách prohrál 7-6(4) 6-7(7) 3-6.

Pětadvacetiletý Američan bude o své premiérové čtvrtfinále na Masters usilovat proti Marinovi Čiličovi. Třiatřicetiletý Chorvat přehrál snadno 6-3 6-2 Karena Chačanova a stal se teprve 14. hráčem v open éře a pátým aktivním tenistou (Big Four), který na betonech dosáhl na metu 350 výher.

Po Medveděvovi a Alcarazovi přišel turnaj Masters v Montréalu i o třetího nejvýše nasazeného. Stefanos Tsitsipas senzačně nestačil 5-7 6-7(4) na Jacka Drapera a i při druhém startu v tomto dějišti ztroskotal hned na prvním protivníkovi. Dvacetiletý britský kvalifikant, jenž slavil první skalp Top 10 a stále tady neztratil set, ve svém premiérovém osmifinále na Masters vyzve Gaëla Monfilse.

Hned na úvod dohrál také Andrej Rubljov. Druhý nejlepší ruský tenista v žebříčku ATP nestačil dvakrát 4-6 na Daniela Evanse, který přerušil sérii devíti nezdarů s hráči Top 10 a připsal si proti nim teprve pátý skalp. O druhé čtvrtfinále na Masters bude 32letý Brit usilovat proti Taylorovi Fritzovi (H2H 1-2), jenž v derby s Francesem Tiafoem otočil stav 0-4 v rozhodujícím dějství.

Úspěšný vstup do turnaje má naopak za sebou Casper Ruud. Norský tenista zdolal 7-6(3) 6-3 talentovaného Slováka a debutanta v hlavních soutěžích podniků Masters Alexe Molčana. Světovou sedmičku v osmifinále čeká souboj s Robertem Bautistou. Oba předchozí prohrál.

Nezaváhal ani Félix Auger-Aliassime. Domácí talent přetlačil 7-6(6) 6-4 finalistu předchozí akce ve Washingtonu Jošihita Nišioku a vyrovnal své maximum na domácím Masters i v tomto dějišti. V osmifinále se utká s Cameronem Norriem, se kterým před týdnem prohrál v semifinále v Los Cabos.

Další osmifinálové dvojice utvořili Jannik Sinner s Pablem Carreñem a Albert Ramos s Hubertem Hurkaczem.