Kyrgios přemýšlí o konci kariéry. Každý turnaj hraju jako poslední, řekl australský talent

Kyrgios přiznal, že se na každém turnaji cítí, jako kdyby měl být jeho posledním. Šestadvacetiletý rodák z Canberry od začátku loňské sezony odehrál pouhých sedm podniků. Nyní ho čeká obhajoba předloňského triumfu ve Washingtonu, kde po loňské koronavirové pauze absolvuje svou teprve třetí akci mimo domácí půdu.

Po skončení únorového Australian Open se na kurty vrátil ve Wimbledonu, kvůli zranění vzdal třetí kolo s Félixem Augerem-Aliassimem a nenastoupil k utkání druhého kola mixu s Venus Williamsovou. Před týdnem se představil v Atlantě, po vítězství nad Kevinem Andersonem jasně prohrál s Cameronem Norriem.

"Nebudu lhát. Tour mi ani moc nechyběla. Ale na druhou stranu je samozřejmě fajn být zpátky, na těchto turnajích se cítím velmi dobře a je tu hodně diváků. Asi doufají, že se mi bude dařit. Každý turnaj hraju jako poslední, mám ten pocit, možná už se sem nevrátím."

Kyrgios, který má na kontě skalpy všech členů Big 3, si tak pohrává s myšlenkou na ukončení kariéry. "V Atlantě jsem se taky takhle cítil. Ve Washingtonu... zatím nevím, jak na tom jsem. Cítím se divně. Mám teď divný pocit ohledně celé mé kariéry."

Just in the Nick of time



Blockbuster tennis from @NickKyrgios to take out Anderson at the #AtlantaOpen pic.twitter.com/nopvBFaKvE