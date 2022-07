Kyrgios vyřadil Tsitsipase a je po šesti letech v osmifinále Wimbledonu. Nadal se Sonegou nezaváhal

Stefanos Tsitsipas před Wimbledonem triumfoval na Mallorce, jinak ale tráva nepatří mezi jeho oblíbené povrchy. A ve Wimbledonu se to opět potvrdilo, ve třetím kole vypadl s nebezpečně hrajícím Australanem Nickem Kyrgiosem. Řecký tenista prohrál čtvrtý z pěti vzájemných zápasů a podruhé za posledních 17 dní.

Třiadvacetiletý rodák z Atén se na travnatých dvorcích v All England Clubu příliš nedaří. Jeho nejlepším výsledkem je osmifinálová účast v roce 2018 a třikrát vypadl v prvním kole. Po čtvrtfinále na Australian Open a osmifinále Roland Garros tak zaznamenal nejhorší výsledek na grandslamu v této sezoně. Proti Kyrgiosovi mu nepomohlo ani 21 es.

Sedmadvacetiletý Kyrgios, kterému patří ve světovém žebříčku 40. místo, je v osmifinále Wimbledonu počtvrté v kariéře, ale poprvé po šesti letech. O vyrovnání čtvrtfinálového maxima z roku 2014 bude bojovat s Američanem Brandonem Nakashimou.

Vítěz rekordních 22 grandslamových turnajů Rafael Nadal vyhrál po triumfu na Australian Open a Roland Garros i patnáctý letošní zápas na turnajích velké čtyřky. O devět let mladšího Lorenza Sonega vyřadil za necelé dvě hodiny a poprvé na letošním Wimbledonu neztratil ani set.

Šampion z let 2008 a 2010 se dostal do osmifinále na dvacátém grandslamu za sebou. "Byl to zatím můj nejlepší zápas od začátku turnaje proti nejlepšímu z mých tří dosavadních soupeřů. Jsem rád, že jsem zvedl svou herní úroveň," řekl v rozhovoru na kurtu Nadal.

Z šestnáctky osmifinalistů si pouze Nadal a Novak Djokovič zahráli v semifinále grandslamu. Většina ze čtrnácti 'zbylých' dokonce nebyla ani ve čtvrtfinále, velká část je dokonce poprvé v osmifinále.