Laver Cup bude mít znovu elitní obsazení. Alcaraze s Fritzem doplnili další dva hráči TOP 10
Zverev se prestižní týmové exhibice pojmenované po legendárním Rodu Laverovi zúčastní již posedmé. V letech 2018 a o rok později pro tým Evropy vybojoval klíčové body v závěrečném zápase. I díky německému tenistovi tak Evropané uspěli v pěti z osmi dosud konaných ročníků.
Dalším nově oznámeným jménem je aktuálně šestý hráč světa De Minaur. Australan bude ve výběru týmu světa celkově potřetí. Loni v San Franciscu byl jedním ze strůjců triumfu, když po dvou singlech a čtyřhře zůstal neporažený. Ve dvouhře porazil Čecha Jakuba Menšíka či právě Zvereva.
Už před delší dobou pořadatelé představili hlavní lídry obou týmů. Výběr Evropy povede potřetí v řadě aktuální lídr žebříčku Carlos Alcaraz. Tým světa se bude moci opřít o posledního neevropského grandslamového finalistu a americkou jedničku Taylora Fritze.
Laver Cup se letos odehraje 25.–27. září a po čtyřech letech vrátí do londýnské O2 arény, kde se právě v roce 2022 v průběhu této exhibiční soutěže odehrála jedna legendární událost. Roger Federer zde po boku svého dlouholetého rivala a kamaráda Rafaela Nadala odehrál svůj rozlučkový zápas a dal sbohem veleúspěšné kariéře, během které získal 20 grandslamových titulů.
