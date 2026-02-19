Laver Cup bude mít znovu elitní obsazení. Alcaraze s Fritzem doplnili další dva hráči TOP 10

DNES, 13:05
Aktuality 2
Letos na konci září v Londýně proběhne již devátý roční tradiční exhibiční týmové soutěže s názvem Laver Cup a opět na něm nebudou chybět ty největší hvězdy mužského okruhu. Nově byli oznámeni další dva hráči elitní desítky Němec Alexander Zverev (28) a Australan Alex de Minaur (27). Už před delší dobou pořadatelé představili hlavní lídry obou týmů Carlose Alcaraze a Taylora Fritze.
Profily hráčů (7)
Zverev Alexander
De Minaur Alex
Alcaraz Carlos
Fritz Taylor
Alexander Zverev a Alex de Minaur potvrdili účast na letošním Laver Cupu (@ ČTK / AP / Jeff Chiu)

Zverev se prestižní týmové exhibice pojmenované po legendárním Rodu Laverovi zúčastní již posedmé. V letech 2018 a o rok později pro tým Evropy vybojoval klíčové body v závěrečném zápase. I díky německému tenistovi tak Evropané uspěli v pěti z osmi dosud konaných ročníků.

Dalším nově oznámeným jménem je aktuálně šestý hráč světa De Minaur. Australan bude ve výběru týmu světa celkově potřetí. Loni v San Franciscu byl jedním ze strůjců triumfu, když po dvou singlech a čtyřhře zůstal neporažený. Ve dvouhře porazil Čecha Jakuba Menšíka či právě Zvereva.

Už před delší dobou pořadatelé představili hlavní lídry obou týmů. Výběr Evropy povede potřetí v řadě aktuální lídr žebříčku Carlos Alcaraz. Tým světa se bude moci opřít o posledního neevropského grandslamového finalistu a americkou jedničku Taylora Fritze.

Laver Cup se letos odehraje 25.–27. září a po čtyřech letech vrátí do londýnské O2 arény, kde se právě v roce 2022 v průběhu této exhibiční soutěže odehrála jedna legendární událost. Roger Federer zde po boku svého dlouholetého rivala a kamaráda Rafaela Nadala odehrál svůj rozlučkový zápas a dal sbohem veleúspěšné kariéře, během které získal 20 grandslamových titulů.

Jakub Hájek, TenisPortal.cz
Komentáře

2
Sincaraz
19.02.2026 13:28
Laver cup mal zmysel ako rozlúčkový zápas Federera. Odvtedy to z roka na rok dáva menší a menší zmysel
Ak nerátam tlačovky počas LC, kedy sa hráči sťažujú na preplnený program
pantera1
19.02.2026 13:43
Proto je to prestižní Lavór Kap .
