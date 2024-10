Lehečka byl proti rozjetému Draperovi bez šance. Masters v Paříži pokračuje bez Čechů

17:37

Los Turnaje mistryň v Rijádu

Osm účastnic dvouhry letošního Turnaje mistryň, který je na programu od 2. do 9. listopadu v Rijádu, bylo rozlosováno do dvou čtyřčlenných skupin. Barbora Krejčíková byla nalosována do Oranžové skupiny spolu s Igou Šwiatekovou, Coco Gauffovou a Jessicou Pegulaovou. Fialovou skupinu tvoří Aryna Sabalenková, Jasmine Paoliniová, Jelena Rybakinová a Qinwen Zheng.