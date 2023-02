Lehečka: Jsme dobře připraveni. Na adaptaci bylo času dost

"S Borgesem jsem nikdy nehrál. Vím, že se na Tour pohybuje, hodněkrát jsem ho zaznamenal. Na challengerech předváděl velmi slušné výkony a Portugalsko mu sedí. Budu se na něj muset ještě pečlivěji připravit," uvedl Lehečka.

Jednadvacetiletý rodák z Mladé Boleslavi výrazně pomohl národnímu týmu už vloni během daviscupové baráže v Izraeli. Tehdy zajistil výběru kapitána Jaroslava Navrátila dva body a Češi se po výhře 3:1 udrželi v elitní společnosti.

"Papírově to nevypadá tak přesvědčivě jako v Izraeli, ale víme, že v Davis Cupu se vždy rozdíly mažou. Stát se může vše. My jsme už také zkušenější a máme toho víc za sebou. Od Izraele jsme všichni ušli trochu cesty. Jsme dobře připravení," uvedl Lehečka.

Svěřenec trenéra Michala Navrátila se může opřít o čerstvý úspěch z Australian Open. Na prvním grandslamu sezony se dostal poprvé mezi osm nejlepších hráčů a na cestě do čtvrtfinále vyřadil světovou dvanáctku Brita Camerona Norrieho či sedmičku Félixe Augera-Aliassima z Kanady.

"Už jsem měl dost času uvědomit si, co se tam stalo. Je to hlavně motivace pracovat dál a zažívat tyto okamžiky co nejčastěji a posouvat se dál na žebříčku," uvedl Lehečka. "Teď se ale hlavně soustředím na náš úkol v Davis Cupu," doplnil.

Po zápasech na betonovém povrchu v Melbourne si musel za týden zvyknout v Portugalsku na antuku. Na ní se bude turnaj v Maie hrát. "Adaptace není jednoduchá, ale týden je dost času, abychom se na to mohli připravit a zjistit, co nám bude na kurtu sedět," řekl Lehečka.

Smířil se i s tím, že bude hrát opět na hřišti soupeře. Před Izraelem hráli Češi v Davis Cupu v Argentině nebo na Slovensku. Naposledy se před svými fanoušky představili v roce 2019 proti Nizozemsku. "Hrát na soupeřově území jsme si už za poslední roky zvykli, takže to není to nic, s čím bychom se nedokázali popasovat," dodal Lehečka.